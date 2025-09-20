Η Ρεάλ Μαδρίτης γκρέμισε το τείχος που είχε στήσει για ένα ημίχρονο η Εσπανιόλ με δυο... ρουκέτες των Μιλιτάο - Μπαπέ και με το τελικό 2-0 συνεχίζει ακάθεκτη στην κορυφή της La Liga.

Δεν έβαλε τα εύκολα, της αρκούσαν όμως δυο σουτάρες. Οι «οβίδες» που εξαπέλυσαν οι Μιλιτάο και Μπαπέ έξω από την περιοχή αρκούσαν για να κατεδαφίσουν την οργανωμένη άμυνα που είχε στήσει η Εσπανιόλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και με το τελικό 2-0 οι Μερένγκες έκαναν το 5/5 στο πρωτάθλημα που τους διατηρεί μόνους στην κορυφή.

Προβάδισμα με «ρουκέτα» του Μιλιτάο

Παρά το επιθετικό σχήμα πάντως που επέλεξε ο Τσάμπι Αλόνσο με τέσσερις επιθετικούς στην ενδεκάδα, η Εσπανιόλ στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε στο ύψος της απέναντι στις επιθέσεις των Μερένγκες, τις οποίες κατάφερε να εξαϋλώσει με ορθή οργάνωση στο δικό της τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Οι Μερένγκες δυσκολεύονταν να πατήσουν με προϋποθέσεις στην περιοχή, είχαν περιοριστεί σε μια φλύαρη κατοχή και... κάπου εκεί ήρθε να δώσει τη λύση η «φωτοβολίδα» του Μιλιτάο. Στο 22΄συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος βρήκε χώρο αρκετά μακριά από την περιοχή, δεν το πολυσκέφτηκε και με απίθανη ρουκέτα σημάδεψε το παραθυράκι για το 1-0.

Κι όχι μόνο άνοιξε το σκορ για τη Βασίλισσα, αλλά απέτρεψε και την ισοφάριση λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Ντολάν απέφυγε τον Κουρτουά από πλάγια θέση, αλλά ο Βραζιλιάνος με κρίσιμη παρέμβαση γλίτωσε τη Ρεάλ από τα χειρότερα. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου πάντως η Ρεάλ θα μπορούσε να είχε πάει στην ανάπαυλα με μεγαλύτερη ανακούφιση, αλλά σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις - ίσως και μοναδική - που βρήκε, ο Μπαπέ δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία από ιδανική θέση έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Βινίσιους.

«Ζήλεψε» και σκόραρε ο Μπαπέ

Κι αφού δεν έβαλε το εύκολο, πήρε το αίμα του στο ξεκίνημα του β΄μέρους. Δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Μπαπέ - στα πρότυπα του συμπαίκτη του, Μιλιτάο, πήρε τη μπάλα κι εκτέλεσε τον Ντμίτροβιτς στην κλειστή του γωνία από μακρινή απόσταση για να χαρίσει σκορ ασφαλείας στους Μαδριλένους (47΄). Πέντε λεπτά αργότερα ο Γάλλος θα μπορούσε να χτυπήσει ξανά, αλλά αστόχησε σε λόμπα απέναντι από τον Ντμίτροβιτς, με τους δυο τους να πρωταγωνιστούν και στην (τριπλή) φάση του 66΄.

Εκεί όπου ο γκολκίπερ της Εσπανιόλ είχε την απάντηση σε δυο απανωτά σουτ του Μπαπέ από μέση και κοντινή απόσταση, ενώ στην επαναφορά ο Βινίσιους άγγιξε το 3-0 σημαδεύοντας το κάθετο δοκάρι! Κι αφού στο 72΄ο Ντμίτροβιτς είχε την απάντηση και στο μακρινό πλασέ του Βραζιλιάνου, το 2-0 παρέμεινε μέχρι τέλους για να εξασφαλίσει τη συνέχεια στο νικηφόρο σερί των Μερένγκες.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Καρβαχάλ, Ασένθιο, Μιλιτάο, Καρέρας, Τσουαμενί (89' Καμαβινγκά), Βαλβέρδε, Μασταντουόνο, Βινίσιους (77΄Ροντρίγκο), Γκονζάλο Γκαρθία (61΄Γκιουλέρ), Μπαπέ (89΄Μπέλινγκχαμ)

Εσπανιόλ (Μανόλο Γκονζάλεθ): Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλαλί, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Γκονζάλεθ, Λοθάνο (63΄Τζόφρι), Πουάδο, Ντολάν (63΄Πικέλ), Φερνάντεθ (84΄Ρόκα), Εσπόζιτο (63΄Κολόσο)

