Ο Βραζιλιάνος φορ της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει σε αποστολή έπειτα από τραυματισμό και υποτροπή έπειτα από τέσσερις μήνες.

Μετά από 124 ημέρες, έναν τραυματισμό και μια οδυνηρή υποτροπή, ο Έντρικ ξαναβρίσκει το χαμόγελό του. Ο νεαρός Βραζιλιάνος πέρασε ένα σκοτεινό τούνελ στην αρχή της δεύτερης σεζόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποκλεισμός από το Μουντιάλ Συλλόγων, αποκαρδιωτικές μέρες αποκατάστασης ακόμη, αμέτρητες ώρες στο γυμναστήριο.

Την ίδια στιγμή, η έκρηξη του Γκονθάλο Γκαρθία άλλαζε τα δεδομένα για τη θέση στην επίθεση. Με τον Μπαπέ βασικό, οι λιγοστοί διαθέσιμοι χρόνοι συμμετοχής μετατρέπονται σε μονομαχία ανάμεσα στον Έντρικ και τον Γκαρθία. Ο Βραζιλιάνος γνωρίζει ήδη καλά τι σημαίνει να ξεκινάς από πίσω. Στην πρώτη του σεζόν με τη «Βασίλισσα» μέτρησε 7 γκολ και 1 ασίστ σε μόλις 847 λεπτά. Τώρα, όμως, βρίσκεται ξανά στην ίδια θέση, να χρειάζεται να αποδείξει τα πάντα από την αρχή, με τα εμπόδια να είναι περισσότερα.

Η βιαστική του επιστροφή στις ΗΠΑ, προκειμένου να προλάβει να κερδίσει χρόνο και να ενταχθεί στα πλάνα του τεχνικού επιτελείου, τον οδήγησε σε νέα υποτροπή. Σήμερα, όμως, μπαίνει ξανά στην αποστολή του Ρεάλ για το ματς με την Εσπανιόλ μετά από κανονικές προπονήσεις με την ομάδα. Η μάχη για την καθιέρωση μόλις ξεκινά και αυτή τη φορά ο Έντρικ ξέρει ότι κάθε λεπτό θα μετράει.