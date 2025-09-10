Μπαπέ: «Όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα είναι και τα προβλήματα»

Ο Γάλλος σταρ της «βασίλισσας» μίλησε στη L'Equipe, εξηγώντας πως τα πολλά χρήματα δεν φέρνουν πάντοτε την ευτυχία, αλλά δημιουργούν και προβλήματα, ενώ τόνισε πως αν δεν είχε το πάθος για το άθλημα, θα είχε αηδιάσει με όσα συμβαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Κιλιάν Μπαπέ συνεχίζει να γράφει ιστορία εντός τεσσάρων γραμμών, καθώς το βράδυ της Τρίτης (9/9) ξεπέρασε τον Τιερί Ανρί σε γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας και πλέον... κυνηγάει την πρωτιά της λίστας και τον Ολιβιέ Ζιρού.

Ωστόσο, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι τόσο χαρούμενος όσο δείχνει στο γήπεδο, όταν βρίσκεται έξω από αυτό. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί σε δηλώσεις που παραχώρησε στη L'Equipe. Ο 25χρονος εξήγησε πως τα πολλά χρήματα δεν φέρνουν μόνο ευτυχία, αλλά και προβλήματα!

Τόνισε πως αν δεν είχε αυτό το πάθος για το ποδόσφαιρο, θα είχε αηδιάσει με τα όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια, τα οποία φυσικά δεν γνωρίζει ο κόσμος.

«Όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζεις. Αν δεν είχα αυτό το πάθος, ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα με είχε αηδιάσει πολύ καιρό πριν.

Είμαι μοιρολάτρης για το τι είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου, αλλά όχι για το τι είναι η ζωή. Η ζωή είναι υπέροχη. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Μου αρέσει να λέω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έρχονται "απλώς" για να δουν μια παράσταση και να μην ξέρουν τι συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια.

Μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν ότι η ζωή σου αλλάζει, θέλουν να διατηρήσουν την εικόνα σου όταν ήσουν παιδί, όταν ήσουν μαζί τους... Αλλά δεν είσαι πια ο ίδιος. Έχεις ευθύνες, δεσμεύσεις, μια δουλειά, λογαριασμούς να δώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο 25χρονος.