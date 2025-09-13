Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν θα παίξει με Βαλένθια, η Εθνική Ισπανίας δεν φροντίζει τους παίκτες»

Ο νεαρός άσος των Καταλανών θα απουσιάσει από το πρώτο εντός έδρας ματς απέναντι στη Βαλένθια (14/9, 22:00), με τον Χάνσι Φλικ να ρίχνει «πυρά» στην Ισπανική ομοσπονδία.

Απών από το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν θα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, όπως επιβεβαίωσε ο Χάνσι Φλικ στις καθιερωμένες δηλώσεις.

Ο Γερμανός τεχνικός μιλώντας στους εκπροσώπους Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Βαλένθια (14/9, 22:00) για την 4η αγωνιστική της La Liga, επιβεβαίωσε τα ισπανικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για απουσία του Γιαμάλ απέναντι στις «νυχτερίδες».

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Φλικ, που έριξε «πυρά» κατά της Εθνικής Ισπανίας, ο 18χρονος πήγε στην Εθνική με πόνους και του χορηγήθηκαν παυσίπονα για να αγωνιστεί. Έπαιξε 79 και 73 λεπτά αντίστοιχα στα ματς με Βουλγαρία και Τουρκία, όπου μάλιστα η «Φούρια Ρόχα» πέτυχε άνετες νίκες με 0-3 και 0-6 αντίστοιχα (με τον Γιαμάλ να έχει 3 ασίστ συνολικά)!

Αν και δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το διάστημα απουσίας του Γιαμάλ, ο Φλικ τόνισε πως είναι λυπημένος από τον τρόπο που οι αρμόδιοι της Ισπανίας «φροντίζουν» τους παίκτες.

«Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα είναι διαθέσιμος. Πήγε στην Εθνική ομάδα με πόνους και δεν προπονήθηκε. Του έδωσαν παυσίπονα για να παίξει. Είχαν προβάδισμα τουλάχιστον τριών γκολ σε κάθε αγώνα, και έπαιξε 73 λεπτά και 79 λεπτά, και μεταξύ των αγώνων, δεν μπορούσε να προπονηθεί. Αυτό δεν φροντίζει τον παίκτη. Είμαι πολύ λυπημένος γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο 60χρονος κόουτς.