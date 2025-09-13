Γιαμάλ: «Ο Φλικ μου λέει να διασκεδάζω το παιχνίδι, θα ήταν όνειρο η ''Χρυσή Μπάλα''»
Αν και συμπλήρωσε 18 χρόνια ζωής μόλις πριν 2 μήνες, ο Λαμίν Γιαμάλ ήδη θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου αυτή τη στιγμή. Από τους περισσότερους, σίγουρα μεταξύ των καλύτερων του αθλήματος, με γνωστή εταιρία αθλητικών ειδών να αποφασίζει να του... δώσει το «χρίσμα» και σε αυτόν τον τομέα, δημιουργώντας τη δική του σειρά προϊόντων με δικό του logo.
Ύστερα λοιπόν από την αποκάλυψη των πρώτων παπουτσιών που φέρουν την υπογραφή του, ο νεαρός winger μίλησε αποκλειστικά στη Mundo Deportivo για το... τώρα αλλά και το μετά, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ο Γιαμάλ τόνισε πως ο Χάνσι Φλικ τον παρακινεί να απολαμβάνει το παιχνίδι και να μην χάνει το μυαλό του, ενώ του συνιστά να φέρεται «γενναία» όταν αυτό απαιτείται.
Όσον αφορά την τελετή της «Χρυσής Μπάλας», όπου στις 22 Σεπτεμβρίου ο 18χρονος θα δώσει το «παρών», εξήγησε πως θα ήταν απίθανο να πάρει το βραβείο, σαν όνειρο, αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, έχει χρόνια μπροστά του για να δουλέψει και να το πετύχει.
Επιπλέον, αναφερόμενος στις δυο μεγάλες αντιπάλους εντός συνόρων, Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, δήλωσε πως έχουν «δυναμώσει» αλλά στο τέλος αν η Μπαρτσελόνα εμφανιστεί όπως πρέπει, εκείνη θα κρίνει τον πρωταθλητή, ενώ παράλληλα ανέφερε (σχετικά με τον ημιτελικό με την Ίντερ) πως στο Champions League κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά.
