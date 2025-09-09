Μπαρτσελόνα: Επίσημα στο βοηθητικό «Γιόχαν Κρόιφ» των 6.000 θεατών το πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν
Ερωτηματικό παραμένει ακόμη το πότε η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» με τον Ολυμπιακό επίσης να βρίσκεται στο περίμενε ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης στις 21 Οκτωβρίου.
Αυτό που έχει κριθεί πάντως, είναι οι Μπλαουγκράνα θα παίξουν στο εφεδρικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ» την πρώτη τους εντός έδρας αναμέτρηση για τη φετινή σεζόν, εκείνη απέναντι στη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα αγωνιστεί μπροστά σε περίπου 6.000 φιλάθλους κόντρα στις Νυχτερίδες του Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο καταλανικός σύλλογος.
Οι εργασίες για το «Καμπ Νόου» στο μεταξύ συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της Μπαρτσελόνα είναι με τη Χετάφε στις 21 Σεπτεμβρίου, με τη Σοσιεδάδ μία εβδομάδα μετά και ακολουθεί το μεγάλο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League στην 1η Οκτωβρίου.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα
«Η Μπαρτσελόνα ενημερώνει ότι ο αγώνας της τέταρτης αγωνιστικής της LaLiga, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ απέναντι στη Βαλένθια, δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί ακόμα στο Spotify Camp Nou. Ο σύλλογος εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες ώστε να ανοίξει το Spotify Camp Nou τις προσεχείς ημέρες.
Ως εκ τούτου, ο αγώνας θα διεξαχθεί τελικά στο Estadi Johan Cruyff. Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και τη στήριξή τους σε μια διαδικασία τόσο σύνθετη όσο και συναρπαστική, που αφορά την επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou».
FC Barcelona v Valencia to be played at the Estadi Johan Cruyff with attendance reserved exclusively for Club Members.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2025
