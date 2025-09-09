Η αντίστροφή μέτρηση για την -μερική- επιστροφή της Μπαρτσελόνα στην έδρα της έχει αρχίσει και ο Youtuber Φεράν Μπαρνιολ αποκαλύπτει πλάνα από το εσωτερικό του γηπέδου. Τι θα γίνει στο ματς με Ολυμπιακό.

Ολοένα και πλησιάζει η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο θρυλικό «Καμπ Νου», έστω και τμηματικά. Όπως όλα δείχνουν, οι πρωταθλητές Ισπανίας θα παίξουν για πρώτη φορά μετά το 2022 στο ανακαινισμένο «σπίτι» τους στις 21 Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενοι τη Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Η επιστροφή των Καταλανών στο «Spotify Camp Nou» ως γνωστόν θα γίνει τμηματικά, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα στις εξέδρες, με αποτέλεσμα αρχικά το γήπεδο να ανοίξει τις θύρες του για περίπου 27 χιλιάδες οπαδούς, ενώ θα υπάρξουν ακόμη δυο φάσεις με περισσότερο κόσμο, πριν φτάσουμε στο τελικό νούμερο των 105 χιλιάδων θεατών!

Πάντως, σε αντίθεση με την ισπανική λίγκα, η UEFA δεν επιτρέπει στους «μπλαουγκράνα» να αγωνιστούν στην έδρα τους αν δεν πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, και έτσι η ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι στην 2η αγωνιστική με την Παρί Σεν Ζερμέν (το παιχνίδι θα γίνει στο «Μονζουίκ»), αλλά στην 3η, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λοιπόν θα είναι οι... εκλεκτοί προσκεκλημένοι την 21η Οκτωβρίου, έστω και σε αυτά τα άτυπα εγκαίνια του εμβληματικού γηπέδου της Βαρκελώνης, ενός γηπέδου που όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο γνωστού Youtuber, δείχνει πανέμορφο παρότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.