Αγώνα δρόμου για να μπει στο νέο της «σπίτι» δίνει η Μπαρτσελόνα που ίσως κάνει τα ευρωπαϊκά εγκαινία του νέου Camp Nou απέναντι στον Ολυμπιακό.

Δεν έχει κυλήσει και πολύ... ομαλά το πράγμα για την Μπαρτσελόνα και το νέο Camp Nou. Οι Μπλαουγκράνα ανυπομονούν να επιστρέψουν στην παραδοσιακή τους έδρα, αλλά ακόμα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θεωρητικά, θα έκαναν εγκαίνια στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Βαλένθια (14/09), ωστόσο αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί και το ματς θα διεξαχθεί στο βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ».

Από εκεί και πέρα, το πρώτο παιχνίδι της στο ανακαινισμένο τους «σπίτι» στη La Liga πιθανότατα θα είναι αυτό κόντρα στη Χετάφε (21/09), παρ'ότι τότε δεν θα είναι έτοιμο στο 100% το γήπεδο. Αυτό πάντως, το να διεξαχθεί ένας αγώνας χωρίς το Camp Nou να είναι απόλυτα έτοιμο, σε αντίθεση με την ισπανική λίγκα, η UEFA δεν το επιτρέπει.

🚧🏟️Le Camp Nou à une semaine du match contre le Valencia : pic.twitter.com/5ebHWV8tu5 September 7, 2025

Και όπως μεταδίδουν τα ισπανικά media, η Μπαρτσελόνα πιθανότατα δεν θα προλάβει να παίξει το πρώτο της εντός έδρας ματς στη League Phase του Champions League στο Camp Nou. Αυτό το παιχνίδι, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, φαίνεται πως θα φιλοξενηθεί στο «Μονζουίκ», κάτι που σημαίνει πως το Camp Nou ετοιμάζεται να κάνει ευρωπαϊκά εγκαίνια απέναντι στον Ολυμπιακό!

Η Μπάρτσα θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» στις 21 Οκτωβρίου και τότε αναμένεται τα πάντα να είναι έτοιμα για την κανονικότατη λειτουργία της ανακαινισμένης της έδρας. Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες, πέρα από μια εξαιρετική ομάδα, φαίνεται πως θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και την ειδική συνθήκη, τον ενθουσιασμό που θα φέρει η επιστροφή του... σεντονιού στο εμβληματικό Camp Nou για πρώτη φορά μετά το 2022!