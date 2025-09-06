Μπαρτσελόνα: Τέλος ο Ρομέου από τους Μπλαουγκράνα
Tέλος έλαβεη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τον Οριόλ Ρομέου. Ο Καταλανός χαφ και οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με την επίσημη ανακοίνωση να σφραγίζει το «διαζύγιο».
Ο Ρομέου, παιδί της «Μασία», επέστρεψε το καλοκαίρι του 2023 με την ελπίδα να δώσει ανάσες και λύσεις στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η παρουσία του δεν ήταν αυτή που περίμεναν στη Βαρκελώνη. Στην πρώτη του χρονιά κατέγραψε 37 συμμετοχές (17 βασικός), χωρίς όμως να καθιερωθεί.
Την περσινή σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Τζιρόνα, όπου βρήκε χρόνο συμμετοχής και ρόλο, όμως η επιστροφή του δεν έφερε δεύτερη ευκαιρία. Ο Χάνσι Φλικ ξεκαθάρισε ότι δεν τον υπολογίζει για φέτος και έτσι η λύση της συνεργασίας ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο.
Δείτε ΕπίσηςΡάγιο Βαγιεκάνο - Μπαρτσελόνα: Οι λόγοι που δεν λειτούργησε το VAR και το «μπαλάκι» των ευθυνών
Ο 32χρονος μέσος αποχωρεί έχοντας συνολικά 39 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θητεία του.
Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.