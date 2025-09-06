Ο Οριόλ Ρομέου αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, με τον 32χρονο να μην βρίσκεται στα πλάνα του Χάνσι Φλικ και τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους.

Tέλος έλαβεη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τον Οριόλ Ρομέου. Ο Καταλανός χαφ και οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν από κοινού να λύσουν τη συνεργασία τους, με την επίσημη ανακοίνωση να σφραγίζει το «διαζύγιο».

Ο Ρομέου, παιδί της «Μασία», επέστρεψε το καλοκαίρι του 2023 με την ελπίδα να δώσει ανάσες και λύσεις στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η παρουσία του δεν ήταν αυτή που περίμεναν στη Βαρκελώνη. Στην πρώτη του χρονιά κατέγραψε 37 συμμετοχές (17 βασικός), χωρίς όμως να καθιερωθεί.

Την περσινή σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Τζιρόνα, όπου βρήκε χρόνο συμμετοχής και ρόλο, όμως η επιστροφή του δεν έφερε δεύτερη ευκαιρία. Ο Χάνσι Φλικ ξεκαθάρισε ότι δεν τον υπολογίζει για φέτος και έτσι η λύση της συνεργασίας ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο.

Ο 32χρονος μέσος αποχωρεί έχοντας συνολικά 39 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θητεία του.