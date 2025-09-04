«Χαμός» στην Ισπανία με τα προβλήματα που προέκυψαν στην αναμέτρηση Ράγιο - Μπαρτσελόνα λόγω... απουσίας VAR, με το μπαλάκι των ευθυνών να πηγαίνει από τα χέρια της αρμόδιας εταιρείας σε αυτά της La Liga!

Η αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στην Μπαρτσελόνα την περασμένη Κυριακή (31/8) μπορεί να έληξε ισόπαλη (1-1), είχε όμως αρκετή ένταση και διαμαρτυρίες που σχετίζονταν με την μη χρήση του VAR λόγω... τεχνικών προβλημάτων!

Η αμφισβητούμενη φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς γηπεδούχων έγινε στο πρώτο μέρος, όταν ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι, με το οποίο η Μπαρτσελόνα πήρε το προβάδισμα, χωρίς το VAR να καλέσει τον διαιτητή Μπουσκέτς για να δει τη φάση.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, αυτό συνέβη λόγω προβλημάτων στην ενδοεπικοινωνία των διαιτητών καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, γεγονός που προκάλεσε «σάλο» στον Τύπο της χώρας.

Η «Mediapro», τη εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία μεταξύ των διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο του «Βαγιέκας» και της αίθουσας VAR ερεύνησε τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο ματς.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της «η παροχή ρεύματος που είχε διατεθεί στην κινητή μονάδα της εταιρείας μας στο γήπεδο δεν ήταν επαρκής για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της», με αποτέλεσμα ο διακόπτης να... πέσει! Μάλιστα, η «Mediapro» τονίζει ότι οι τεχνικοί έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους στο πρώτο ημίχρονο δίχως όμως αποτέλεσμα, ενώ ο κατάλληλος αντάπτορας βρέθηκε τελικά κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου!

Η απάντηση της La Liga

Από τη μία λοιπόν, η «Mediapro» που κάνει λόγο για κακή παροχή ρεύματος και από την άλλη η La Liga, η οποία έχει άλλη γνώμη! Η ισπανική λίγκα απέρριψε κατηγορηματικά την εξήγηση της αρμόδιας εταιρείας και έριξε το μπαλάκι της ευθύνης στον εξοπλισμό της «Mediapro».

Μάλιστα, σύμφωνα με την La Liga, φαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις στο «Βαγιέκας» λειτουργούσαν κανονικά και ανταποκρίνονταν «ανά πάσα στιγμή» υπογραμμίζοντας ότι πριν από μερικές ημέρες (28/8) δεν αναφέρθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα σε ματς της Ράγιο για το Conference League.