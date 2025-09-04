Το Clasico των μεταγραφών είχε ξεκάθαρο νικητή, ώρα για αποδείξεις και στο χορτάρι

Το μεταγραφικό παζάρι των «αιωνίων» της La Liga ολοκληρώθηκε με... δια περιπάτου νικήτρια τη «βασίλισσα», όμως το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να πάρει το στέμμα των Καταλανών.

Η μεταγραφική περίοδος των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ολοκληρώθηκε, με τους συλλόγους να κάνουν τις προσθήκες που έκριναν και μπόρεσαν, ενόψει μιας πάρα πολύ απαιτητικής σεζόν που τελειώνει με το Μουντιάλ το επόμενο καλοκαίρι.

Κυρίαρχη για ακόμη μια φορά στα ποσά που ξοδεύτηκαν ήταν η Premier League, με την La Liga αισθητά πιο πίσω, κάτι που αποδεικνύεται και από την απουσία των δυο «γιγάντων», Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, στις 10 ακριβότερες μεταγραφές. Βέβαια, στη μεταξύ τους... άτυπη μάχη, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο «κέρδισε» με εμφατικό τρόπο εκείνη του Χάνσι Φλικ.

Πόσα χρήματα ξόδεψαν για μεταγραφές Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Συγκεκριμένα, οι «μερένγκχες» πλήρωσαν περί τα 167.5 εκατ. ευρώ για να πάρουν στη Μαδρίτη τους Ντιν Χάουσεν, Αλβάρο Καρέρας, Φράνκο Μασταντουόνο και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Αν και μοιάζει «φτωχό» για τα όσα μας έχει συνηθίσει η Ρεάλ τα τελευταία χρόνια, το ποσό αυτό είναι κατά σχεδόν 6 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο που έδωσε η μεγάλη αντίπαλος.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας προχώρησαν σε μόλις τρεις μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, με τους Ζοάν Γκαρσία, Ρούνι Μπαρντάτζι και Μάρκους Ράσφορντ να προσγειώνονται στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Το κόστος έκλεισε μόλις στα 27 εκατ. ευρώ (25 ο Ισπανός πορτιέρε, 2 ο νεαρός εξτρέμ), καθώς ο Άγγλος winger αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουνάιτεντ.

All Real Madrid signings of 2025 summer window:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Trent Alexander-Arnold

🇪🇸 Dean Huijsen

🇦🇷 Franco Mastantuono

🇪🇸 Álvaro Carreras



Rate #RMFC business out of 10. pic.twitter.com/mkQtoMsd5E September 1, 2025

Τα οικονομικά και η πίστη στο ρόστερ

Από το παραπάνω μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε πως οι «μπλαουγκράνα» παρουσιάστηκαν φειδωλοί, τόσο λόγω της πίστης του Φλικ στο ρόστερ που είχε ήδη στα χέρια του από πέρυσι, όσο φυσικά και στο γεγονός ότι τα οικονομικά ζητήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον σύλλογο. Άλλωστε, χρειάστηκαν οι αποχωρήσεις των Πάου Βίκτορ (12 εκατ. ευρώ), Άλεξ Βαγέ (6 εκατ. ευρώ) Πάμπλο Τόρε (5 εκατ. ευρώ) αλλά και η λύση στα συμβόλαια των Κλεμάν Λανγκλέ, Ινίγο Μαρτίνεθ και Οριόλ Ρομέου, έτσι ώστε να εγγραφούν οι δυο προσθήκες (ο Ρούνι τυπικά ανήκει στη β' ομάδα).

Image: The traditional photo of the signings ahead of the Joan Gamper Trophy. @FCBarcelona pic.twitter.com/HA6E1zpRlg — barcacentre (@barcacentre) August 9, 2025

Επένδυση και... φουλ για τίτλο

Στο αντίπαλο στρατόπεδο ο Φλορεντίνο Πέρεθ έβγαλε από τα ταμεία ένα σημαντικό ποσό, κάνοντας επένδυση τόσο για το παρόν όσο φυσικά και για το μέλλον της «βασίλισσας». Βέβαια, ο στόχος της επιστροφής στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου είναι αδιαπραγμάτευτος και θα κρίνει πολλά για την παρουσία του Αλόνσο στον πάγκο του «Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ θέλει να... υπερκεράσει την Μπαρτσελόνα και στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά μετά την περσινή χρονιά όπου... ταπεινώθηκε με 4 ήττες σε ισάριθμα Clasico (τα 2 έκριναν τίτλο) και μένοντας χωρίς τίτλο. Το θέμα είναι, θα τα καταφέρει;