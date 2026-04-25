Ρεάλ Μαδρίτης: Έξαλλοι οπαδοί έκραξαν τους παίκτες έξω από το λεωφορείο (vid)
Η τρέχουσα σεζόν ολοκληρώνεται δίχως τρόπαιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά και την ισοπαλία με 1-1 με την Μπέτις στο «Καρτούχα», θα πρέπει να συμβούν... τέρατα για να κατακτήσει τη La Liga.
Οι «Μερένγκχες» βρίσκονται στο -8 από την Μπαρτσελόνα που έχει και αγώνα λιγότερο και είναι πλέον πολύ κοντά σε δεύτερη σερί σεζόν δίχως κούπα.
Όλο αυτό φυσικά έχει προκαλέσει τεράστιο εκνευρισμό τόσο στο εσωτερικό του συλλόγου όσο και στον κόσμο της ομάδας, με μερίδα φίλων που βρέθηκε στην Ανδαλουσία να μην... συγκρατά τα νεύρα της και να ξεσπάει στους ποδοσφαιριστές, όταν έβγαιναν από το πούλμαν μετά το ματς.
Συγκεκριμένα, ορισμένοι φίλοι της Ρεάλ αποδοκίμασαν την πλειοψηφία των παικτών φωνάζοντας «Ντροπή, δείξτε λίγο...καρύδια!».
🚨 « 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 ! 𝗔𝗬𝗘𝗭 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 ! » 🤬😤— Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026
Les joueurs du Real Madrid ont été pris à partie par leurs supporters. 🥶
