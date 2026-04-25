Μερίδα φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης «τα έχωσε» στους παίκτες, μετά το ισόπαλο 1-1 στην έδρα της Μπέτις (24/4).

Η τρέχουσα σεζόν ολοκληρώνεται δίχως τρόπαιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά και την ισοπαλία με 1-1 με την Μπέτις στο «Καρτούχα», θα πρέπει να συμβούν... τέρατα για να κατακτήσει τη La Liga.

Οι «Μερένγκχες» βρίσκονται στο -8 από την Μπαρτσελόνα που έχει και αγώνα λιγότερο και είναι πλέον πολύ κοντά σε δεύτερη σερί σεζόν δίχως κούπα.

Όλο αυτό φυσικά έχει προκαλέσει τεράστιο εκνευρισμό τόσο στο εσωτερικό του συλλόγου όσο και στον κόσμο της ομάδας, με μερίδα φίλων που βρέθηκε στην Ανδαλουσία να μην... συγκρατά τα νεύρα της και να ξεσπάει στους ποδοσφαιριστές, όταν έβγαιναν από το πούλμαν μετά το ματς.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι φίλοι της Ρεάλ αποδοκίμασαν την πλειοψηφία των παικτών φωνάζοντας «Ντροπή, δείξτε λίγο...καρύδια!».