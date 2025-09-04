Ο αριστερός μπακ της Μπαρτσελόνα που τραυματίστηκε σε προπόνηση των Καταλανών αναμένεται να απουσιάσει για περίπου ένα μήνα, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του απέναντι στον Ολυμπιακό.

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα και το αριστερό άκρο της άμυνάς της προέκυψε από... προπόνηση της ομάδας. Ο Αλεχάντρο Μπάλντε τραυματίστηκε στο αριστερό οπίσθιο μηριαίο στην χθεσινή (3/9) πρωινή προπόνηση της ομάδας του Χάνσι Φλικ και, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, η επιστροφή του στη δράση θα καθοριστεί από την πορεία της αποθεραπείας του.

Ωστόσο, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως πρόκειται να μείνει εκτός γηπέδων τουλάχιστον για 3 εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι την τελευταία φορά που ο Ισπανός αριστερός φουλ μπακ υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, χρειάστηκε ένα μήνα για να επιστρέψει στην δράση. Αν κρίνουμε από αυτό, τότε καταλαβαίνει κανείς πως η συμμετοχή του στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League (21/10) κρίνεται αμφίβολη.

Ο 21χρονος αποτελεί βασικό «γρανάζι» του Φλικ και ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία των πρωταθλητών Ισπανίας, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Είναι δεδομένο λοιπόν πως οι άνθρωποι του κλαμπ θα προσέξουν την επανένταξή του στα παιχνίδια, και δεν αποκλείεται να μην μπορέσει να είναι στο 100% απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.