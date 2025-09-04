Μπαλντέ: Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό
Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα και το αριστερό άκρο της άμυνάς της προέκυψε από... προπόνηση της ομάδας. Ο Αλεχάντρο Μπάλντε τραυματίστηκε στο αριστερό οπίσθιο μηριαίο στην χθεσινή (3/9) πρωινή προπόνηση της ομάδας του Χάνσι Φλικ και, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, η επιστροφή του στη δράση θα καθοριστεί από την πορεία της αποθεραπείας του.
Ωστόσο, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως πρόκειται να μείνει εκτός γηπέδων τουλάχιστον για 3 εβδομάδες. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι την τελευταία φορά που ο Ισπανός αριστερός φουλ μπακ υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, χρειάστηκε ένα μήνα για να επιστρέψει στην δράση. Αν κρίνουμε από αυτό, τότε καταλαβαίνει κανείς πως η συμμετοχή του στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική του Champions League (21/10) κρίνεται αμφίβολη.
Defender Alejandro Balde suffered a slight injury to his left hamstring during today’s training session. His availability will depend on how he progresses. pic.twitter.com/lfGPE1O3VxSeptember 3, 2025
Ο 21χρονος αποτελεί βασικό «γρανάζι» του Φλικ και ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία των πρωταθλητών Ισπανίας, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Είναι δεδομένο λοιπόν πως οι άνθρωποι του κλαμπ θα προσέξουν την επανένταξή του στα παιχνίδια, και δεν αποκλείεται να μην μπορέσει να είναι στο 100% απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Balde. Tres a cuatro semanas. Su ultima lesion en el biceps femoral tardo un mes. Maxima precaucion y cautela. Mas informacion @diarioas— Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) September 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.