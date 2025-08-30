Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Νέο «στραβοπάτημα» και χαμένοι βαθμοί
«Τσακωμένη» με τη νίκη η Ατλέτικο Μαδρίτης στην αρχή της φετινής σεζόν! Το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αλαβές και συνέλεξε μόλις έναν βαθμό, μετά το τελικό 1-1. Το ματς διεκόπη για περίπου δώδεκα λεπτά στο β' μέρος εξαιτίας έκτακτου ιατρικού περιστατικού στις κερκίδες του γηπέδου.
Ιδανικό φάνηκε να είναι το ξεκίνημα για τους Ροχιμπλάνκος που πήραν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Η ολιγωρία των αμυντικών της Αλαβές και οι κόντρες ευνόησαν τον Τζουλιάνο Σιμεόνε που εκτέλεσε από κοντά για το 0-1. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και το 1-1 ήρθε στο 13' με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βιθέντε.
Η Ατλέτικο ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η πολυπρόσωπη άμυνα της Αλαβές και το... δοκάρι του Γκριεζμάν δεν της επέτρεψαν να βρει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το τελικό 1-1 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ατλέτικο να... μένει στους δύο βαθμούς μετά από τις τρεις αγωνιστικές.
