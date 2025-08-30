Η αναμέτρηση της Αλαβές με την Ατλέτικο Μαδρίτης διεκόπη για περίπου δώδεκα λεπτά, λόγω έκτακτου ιατρικού περιστατικού στις κερκίδες. Θεατής μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου.

Στην αναμέτρηση της Αλαβές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την 3η αγωνιστική της La Liga, ανησυχία και αγωνία επικράτησε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν παίκτες και διαιτητής αντιλήφθηκαν πως είχε προκύψει ιατρικό ζήτημα με έναν οπαδό στις κερκίδες του «Mendizorrotza».

Πιο συγκεκριμένα, παίκτης της Ατλέτικο ειδοποίησε τον διαιτητή πως κάτι συνέβαινε με έναν οπαδό των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα ο ο ρέφερι να διακόψει το ματς στο 56ο λεπτό. Αμέσως, μέλη της ιατρικής ομάδας του γηπέδου έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον οπαδό.

Στιγμές αργότερα, ο φίλαθλος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου σε ιατρικό κέντρο της πόλης. Οπαδοί και παίκτες έγιναν ένα, χειροκροτώντας καθώς το ιατρικό επιτελείο μετέφερε τον άτυχο θεατή εκτός. Μετά από διακοπή περίπου δώδεκα λεπτών, η αναμέτρηση άρχισε ξανά στο 68ο λεπτό.