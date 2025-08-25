Άρχισε το κράξιμο στον Ράσφορντ: «Έφερε στην Μπαρτσελόνα τη νοοτροπία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Με αρκετό κράξιμο στα social media συνοδεύτηκε η πρώτη παρουσία του Μάρκους Ράσφορντ στην βασική εντεκάδα της Μπαρτσελόνα.

Ο Μάρκους Ράσφορντ πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπήκε ως αλλαγή και αγωνίστηκε για 20 λεπτά, συμβάλλοντας σε μια άνετη νίκη των «μπλαουγκράνα» επί της Μαγιόρκα με 3-0.

Η θετική εικόνα που έδειξε σε εκείνα τα λεπτά του χάρισε μια θέση στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στη Λεβάντε, ωστόσο, στο ημίχρονο και με το σκορ στο 2-0 υπέρ των γηπεδούχων, ο Χάνσι Φλικ αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοσή του.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα αντέδρασε άμεσα, με τον Πέδρι να μειώνει στο 49’, τον Φεράν Τόρες να ισοφαρίζει στο 52’ και στις καθυστερήσεις οι Καταλανοί να παίρνουν τη νίκη με 2-3 χάρη σε αυτογκόλ του Ελγεθάμπαλ, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Γιαμάλ.

Marcus Rashford vs Levante (A)



First start. pic.twitter.com/aaSibmrwFr August 23, 2025

Το κράξιμο στον Μάρκους Ράσφορντ

Ωστόσο, οι οπαδοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εμφάνιση του Ράσφορντ, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Ράσφορντ κατάφερε να μεταφέρει τη νοοτροπία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Μπαρτσελόνα.»,

«Γιατί να ξεκινήσει βασικός ο Ράσφορντ; Έφερε μαζί του τη νοοτροπία της ήττας από τη Γιουνάιτεντ.»,

«Μπορείς να πάρεις τον Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη Γιουνάιτεντ από τον Ράσφορντ.» και

«Ο Μάρκους Ράσφορντ παίζει λες και βρίσκεται ακόμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Καμία εφαρμογή ποδοσφαιρικής ευφυΐας με την μπάλα, δεν ξέρει καν πώς να τοποθετηθεί. Μα δεν προπονείται; Ή νομίζει ότι το τρέξιμο είναι το παν; Φίλε, παίζεις για την Μπαρτσελόνα. Παίξε έξυπνα!»

Ο Χάνσι φλικ για τον Μάρκους Ράσφορντ

Ο Φλικ μετά την λήξη του αγώνα αναφέρθηκε στον Ράσφορντ, λέγοντας:

«Ο Μάρκους είχε μερικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και έδειξε πως μπορεί να μας βοηθήσει, και πάνω σε αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο χρειαζόμασταν να κάνουμε αλλαγές και βάλαμε τον Ραφίνια στα άκρα. Πιστεύω ότι ήταν οι σωστές κινήσεις. Το πρώτο γκολ μετά την ανάπαυλα άλλαξε το παιχνίδι.»