Έσπασε ξανά τις καρδιές των οπαδών της, όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει από το 2-0 στην έδρα της Λεβάντε και με - μια ακόμη - δραματική ανατροπή (3-2) έκανε με... στυλ πρωταθλήτριας το 2Χ2 στη νέα La Liga.

Χάσαμε το μέτρημα των δραματικών ανατροπών της πέρυσι και η Μπαρτσελόνα δείχνει πως δεν θα αποχωριστεί την... αγαπημένη της συνήθεια και φέτος. Οι Μπλαουγκράνα βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στην έδρα της Λεβάντε, ωστόσο προέταξαν ξανά την ανθεκτικότητά τους και με τρία γκολ στο δεύτερο μέρος επέστρεψαν από το 2-0 για να πάρουν τη νίκη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και να κάνουν το 2Χ2 στη La Liga.

«Μουδιασμένη» Μπαρτσελόνα

Οι Μπλαουγκράνα ξεκίνησαν... μουδιασμένοι το ματς και η Λεβάντε μπόρεσε να τους βραχυκυκλώσει, κρατώντας σε χαμηλά επίπεδα τον ρυθμό. Αφού «τέσταρε» δις την υψηλή αμυντική γραμμή της Μπάρτσα μάλιστα, την τρίτη και... φαρμακερή φορά μπόρεσε να γλιτώσει από την παγίδα και να ανοίξει το σκορ. Στο 15', οι γηπεδούχοι ξεχύθηκαν στον χώρο, ο Ιβάν Ρομέρο βρέθηκε στην περιοχή και αφού... χόρεψε τον Κουμπαρσί, εκτέλεσε άψογα για το 1-0.

Οι Γκρανότες συνέχισαν να στέκονται καλά, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Φλικ που αναπόφευκτα ανέβασε στροφές στη συνέχεια. Στο 37ο λεπτό, ο Πέδρι με φοβερή μπαλιά έβγαλε τον Τόρες μόνο του με το τέρμα, αλλά αυτός εκτέλεσε με πολλή δύναμη και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 45' η κεφαλιά του Ραφίνια πέρασε ελάχιστα άουτ και εν τέλει το γκολ που έψαχνε η Μπαρτσελόνα το βρήκε η... Λεβάντε.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι βρήκαν και πάλι πολύ χώρο στην πλάτη της άμυνας, ο Μπαλντέ έκανε χέρι στην περιοχή και ο Μοράλες ευστόχησε από την άσπρη βούλα για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Πέδρι, Τόρες, Γιαμάλ και ανατροπή

Η χαρά ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Η Μπαρτσελόνα βγήκε... αφηνιασμένη στο δεύτερο μέρος και μπόρεσε με συνοπτικές διαδικασίες να επιστρέψει στο ματς. Στο 49' ο Πέδρι... κεραυνοβόλησε εκτός περιοχής από το πουθενά και μείωσε στο σκορ, ενώ τρία λεπτά μετά ο Φεράν Τόρες με ωραίο τελείωμα στον αέρα μετά το κόρνερ του Ραφίνια έφερε το ματς στα ίσα. Το παιχνίδι ξαφνικά άνοιξε πολύ, η Λεβάντε βρήκε κι αυτή τις στιγμές της, όμως σταδιακά μπόρεσε να παγώσει ξανά τον ρυθμό.

Βέβαια, όχι για όσο θα ήθελε, αφού δεν κατάφερε να δει την κλεψύδρα να αδειάζει. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιαμάλ έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα από τα δεξιά και ο Ελγκεθαμπάλ άθελά του έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και χάρισε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη.

Λεβάντε: Κάμπος, Τόλιαν, Ντε Λα Φουέντε, Ελγκεθάμπαλ, Καμπέγιο, Σάντσεθ, Μπρούγκε, Μαρτίνεθ, Ρέι, Μοράλες (59′ Άλβαρεθ), Ρομέρο

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μπαλντέ, Κασαδό (46′ Γκάβι), Πέδρι, Γιαμάλ, Ραφίνια, Ράσφορντ (46′ Όλμο), Τόρες