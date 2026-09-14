Σε μια κίνηση που συζητείται έντονα στο εξωτερικό προχώρησε η Λεβάντε, βραβεύοντας τους παγκόσμιους πρωταθλητές της Μπαρτσελόνα, πριν το μεταξύ τους ματς (13/9).

Ένα όχι και τόσο άνετο πέρασμα είχε το απόγευμα της Κυριακής (13/9) από την έδρα της Λεβάντε η Μπαρτσελόνα, που έφυγε με το 2-4 και έκανε το 5/5 στη φετινή La Liga.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε... πάρτι στο ξεκίνημα, σκοράροντας από νωρίς και φτάνοντας ακόμη και στο 0-3, πριν οι γηπεδούχοι επιστρέψουν στο 2-3 και έρθει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν πάντως δεν είχε καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα και συνέβη πριν τη σέντρα της αναμέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Λεβάντε, Πάμπλο Σάντσες Μοράντε, χάρισε σε κάθε Ισπανό παίκτη της Μπάρτσα ένα μοναδικό, εξατομικευμένο βραβείο, ως ένδειξη «ευχαρίστησης» για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Ρόδρι, Πέδρι, Λαμίν Γιαμάλ, Κουμπαρσί, Όλμο, Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία και Γκάβι όχι μόνο παρέλαβαν το «δώρο» τους, αλλά γνώρισαν και την αποθέωση από το σύνολο του σταδίου «Θιουτάτ ντε Βαλένθια», σε μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά.