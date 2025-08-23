Ατλέτικο Μαδρίτης - Έλτσε 1-1: Νέο «σοκ» και μένει πίσω από νωρίς
Εφιαλτικό αποδεικνύεται το ξεκίνημα της Ατλέτικο Μαδρίτης στο φετινό πρωτάθλημα. Η ήττα στην πρεμιέρα από την Εσπανιόλ τελικά δεν αποδείχθηκε μια κακή παρένθεση από τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι μια εβδομάδα αργότερα πέταξαν βαθμούς κι απέναντι στην Έλτσε (1-1).
Παρά το γρήγορο προβάδισμα με όμορφο σκαφτό τελείωμα του Σόρλοθ στο 8΄, η Ατλέτικο είδε τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν άμεσα με άψογο πλασέ του Μιρ απέναντι στον Όμπλακ στο 15΄. Οι γηπεδούχοι... μπλόκαραν για το υπόλοιπο του αγώνα και στη χρυσή ευκαιρία που είχαν για ανακτήσουν το προβάδισμα, ο Γιορέντε δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία από πλεονεκτική θέση (81΄).
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με την Έλτσε να αντέχει μέχρι τέλους στο «Μετροπολιτάνο» να την Ατλέτικο να καλείται σε έκτακτη σύσκεψη ώστε να συνέλθει από αυτό το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν.
