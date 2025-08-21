Μπαρτσελόνα, μεταγραφές: Μέχρι το 2030 ο Κουντέ
Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» τον Ζιλ Κουντέ μέχρι το 2030! Όπως έκανε γνωστό η ομάδα ο Γάλλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα, επισημοποιώντας την παραμονή του για αρκετά ακόμα χρόνια. Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως οι δύο πλευρές βρήκαν κοινό τόπο για να το επεκτείνουν.
Θυμίζουμε ότι ο Κουντέ ήρθε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022 από τη Σεβίλλη, με μια μεταγραφή που κόστισε 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που την ανανεώσαμε. Ήταν αρκετά απλό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και τον σύλλογο ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαι ευγνώμων στους culés γιατί πάντα ένιωθα την υποστήριξη και την αγάπη τους. Το νιώθω κάθε φορά που περπατάω στη Βαρκελώνη . Το απολαμβάνω και το εκτιμώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε περισσότερη χαρά» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέο του συμβόλαιο.
Δείτε Επίσης«Αν δεν με πουλήσετε, θα βάζω αυτογκόλ! Θα σπάσω επίτηδες τα πόδια μου»: Οι πιο τρελοί εκβιασμοί ποδοσφαιριστών για να φύγουν από τις ομάδες τους!
Le moment que vous attendiez tous.— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 21, 2025
Koundé 2030, c'est signé ✍ pic.twitter.com/tQylrr8mQz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Αν δεν με πουλήσετε, θα βάζω αυτογκόλ! Θα σπάσω επίτηδες τα πόδια μου»: Οι πιο τρελοί εκβιασμοί ποδοσφαιριστών για να φύγουν από τις ομάδες τους!
- Γιαμάλ: Φούντωσαν οι φήμες για σχέση με 30χρονη τραγουδίστρια
- Προσφέρει ευκαιρία η Μπαρτσελόνα: Πωλητήριο σε 21χρονο χαφ που είχε πάνω από 35 συμμοτοχές!