Ο Ζιλ Κουντέ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και… μένει Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030.

Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» τον Ζιλ Κουντέ μέχρι το 2030! Όπως έκανε γνωστό η ομάδα ο Γάλλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα, επισημοποιώντας την παραμονή του για αρκετά ακόμα χρόνια. Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως οι δύο πλευρές βρήκαν κοινό τόπο για να το επεκτείνουν.

Θυμίζουμε ότι ο Κουντέ ήρθε στη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2022 από τη Σεβίλλη, με μια μεταγραφή που κόστισε 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που την ανανεώσαμε. Ήταν αρκετά απλό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και τον σύλλογο ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαι ευγνώμων στους culés γιατί πάντα ένιωθα την υποστήριξη και την αγάπη τους. Το νιώθω κάθε φορά που περπατάω στη Βαρκελώνη . Το απολαμβάνω και το εκτιμώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε περισσότερη χαρά» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέο του συμβόλαιο.