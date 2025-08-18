Μετά το αλκοόλ και το τσιγάρο, η Βαλένθια απαγόρευσε στο «Μεστάγια» και τον πασατέμπο. Αντιδρούν οι φίλαθλοι...

Πρώτα απαγορεύτηκε σε όλα τα γήπεδα της Ισπανίας η κατανάλωση αλκοόλ. Τα αλκοολούχα ποτά εξαφανίστηκαν από το ποδόσφαιρο… εκτός από τις VIP σουίτες, όπου συνεχίζουν να επιτρέπονται. Ακολούθησε το τσιγάρο, η απαγόρευση του οποίου αφέθηκε στην κρίση του κάθε συλλόγου. Η Βαλένθια, όπως και οι: Μπαρτσελόνα, Βαγιαδολίδ, Αθλέτικ και Ρεάλ Σοσιεδάδ, απαγόρευσαν το κάπνισμα στις κερκίδες το 2021, εκμεταλλευόμενες τους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού. Η Βαλένθια προσθέτει τώρα μια νέα απαγόρευση: την κατανάλωση πασατέμπου.

«Το μέτρο αυτό ελήφθη για να διασφαλιστεί η καθαριότητα στις κερκίδες του γηπέδου μας, καθώς οι φλούδες στο έδαφος αποτελούν πρόβλημα υγιεινής, φράζοντας σωληνώσεις και προκαλώντας επιπλέον ενόχληση στους κατοίκους γύρω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια καθαρισμού μετά από κάθε αγώνα», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Ήδη εδώ και δύο χρόνια, η Βαλένθια είχε αφαιρέσει τους πασατέμπους από τα προϊόντα που πωλούνται εντός του σταδίου, τώρα απαγορεύει και την… είσοδό τους.

Ένας από τους πωλητές γύρω από το «Μεστάγια» ήταν εξοργισμένος γι αυτή την απόφαση «Αν με επηρέασε η απαγόρευση; Μένει λιγότερη από μία ώρα για τον αγώνα και έχω πουλήσει μόνο ένα σακουλάκι, όταν μια φυσιολογική μέρα πουλάω πέντε ολόκληρες κούτες, πάνω από εκατό πακέτα. Φυσικά και φάνηκε η διαφορά…».

Ένας φίλαθλος πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πια τι θέλουν να κάνουν το ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα μας ζητάνε να πηγαίνουμε στο γήπεδο με κοστούμι». Μπαίνοντας στο στάδιο, ο υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να μην κοιτάξει την ενδυμασία του, αλλά σίγουρα θα του ζητήσει να ελέγξει την τσάντα του και θα τον ρωτήσει: «Έχετε πασατέμπο;». Το «Μεστάγια» είναι πλέον ένα γήπεδο χωρίς αλκοόλ, καπνό (απαγορεύεται και το ηλεκτρονικό τσιγάρο) και τώρα χωρίς πασατέμπο. Επίσης, απαγορεύονται βαλίτσες και μεγάλες τσάντες, ομπρέλες με αιχμηρή άκρη, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, βουβουζέλες ή μπουκάλια.