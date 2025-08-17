Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Βαλένθια και Σοσιεδάδ μετά το 1-1 στο «Μεστάγια», ενώ η Αλαβές «μίλησε» στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Λεβάντε επικρατώντας 2-1.

Πρεμιέρα με ισοπαλία στο «Μεστάγια» για τις Βαλένθια και Ρεάλ Σοσιεδάδ που έμειναν στο 1-1 και μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας. Μετά από ένα ήσυχο πρώτο μέρος, οι Νυχτερίδες άνοιξαν το σκορ με την υπέροχη προβολή στην κίνηση από τον Λόπεθ (57'), όμως η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Αφού ο Κούμπο, μόλις τρία λεπτά μετά έφερε το ματς στα ίσα με ωραίο μακρινό σουτ.

Στο άλλο παιχνίδι, η Αλαβές ήταν εκείνη που χαμογέλασε τελευταία στην αναμέτρηση με τη Λεβάντε που δεν κατάφερε να συλλέξει τον πρώτο της βαθμό μετά την επιστροφή της στη La Liga. Στο 36' ο Μαρτίνεθ έδωσε το προβάδισμα στην Αλαβές, όμως η Λεβάντε απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο ισοφαρίζοντας με τον Τολιάν (68'). Το γκολ της «λύτρωσης» ήρθε για τους γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τενάγλια.