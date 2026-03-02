Η Βαλένθια αφαίρεσε τον Κορμπεράν από την παρουσίαση της αρχικής ενδεκάδας

Η Βαλένθια στον πρόσφατο εντός έδρας αγώνα της, αφαίρεσε την εικόνα του Κορμπεράν από την παρουσίαση της αρχικής ενδεκάδας, για να αποτρέψει τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς.

Η Βαλένθια υποδέχθηκε χθες (01/03) στο «Μεστάγια» την Οσασούνα για την 26η αγωνιστική της La Liga και αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραμαζάνι στο 67ο λεπτό.

Παρά τη χθεσινή της νίκη, η ομάδα διανύει και φέτος μία μέτρια πορεία στο πρωτάθλημα, με τους φίλους του συλλόγου να έχουν αγανακτήσει σε μεγάλο βαθμό με αυτή την κατάσταση και έχουν αρχίσει να «ξεσπούν», με το πρώτο τους «θύμα» να είναι ο προπονητής, Κάρλος Κορμπεράν, τον οποίον και ζητούν εκτός ομάδας.

Μάλιστα, στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλαθλοι των «νυχτερίδων» άρχισαν να αποδοκιμάζουν έντονα τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού, τη στιγμή που εμφανίστηκε η εικόνα του στην οθόνη του γηπέδου κατα την παρουσίαση της αρχικής ενδεκάδας, αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έβγαλαν τα λευκά... μαντήλια, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

84’ Valencia fans chanting: "Corberan, it's time to go!" while waving the white flags.



Valencia ⚪️ 0-1 🔵 Real Madrid.#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/QVJ6mqmDel — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) February 8, 2026

Στη χθεσινή αναμέτρηση στο «Μεστάγια» τώρα, οι άνθρωποι του συλλόγου αποφάσισαν να αφαιρέσουν την εικόνα του Κορμπεράν από τις οθόνες του γηπέδου για να αποφευχθούν οι αποδοκιμασίες και στη θέση που θα έπρεπε να είναι η εικόνα του, εμφανίστηκε ένα μήνυμα που ζήταγε από τους οπαδούς στις εξέδρες να χειροκροτήσουν για τους νεαρούς παίκτες της Βαλένθια, οι οποίοι πρόσφατα αναδείχθηκαν πρωταθλητές Ισπανίας με τη κ14.

Ο νεαρός προπονητής σε προηγούμενες δηλώσεις του, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη υποστήριξης των οπαδών προς την ομάδα σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Αυτό που με πληγώνει περισσότερο απ΄όλα είναι οι αποδοκιμασίες στο Μεστάγια, αλλά πρέπει να δεχτούμε την κριτική γιατί είναι δίκαιη».