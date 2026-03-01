Βαλένθια: Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έκανε ο Γκαγιά σε πέναλτι
Η Βαλένθια συνέχισε την αναρρίχησή της στη βαθμολογία της La Liga επικρατώντας 1-0 της Οσασούνα εντός έδρας χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραμαζάνι στο 67ο λεπτό. Ένα πέναλτι πάντως που εκτελέστηκε δύο φορές, καθώς η πρώτη ακυρώθηκε ελέω μίας απίθανης γκάφας του Χοσέ Γκαγιά!
Ο έμπειρος αμυντικός... εισέβαλε στην περιοχή την ώρα που ο συμπαίκτης του ετοιμαζόταν να σουτάρει, πιθανότατα λόγω του ότι ο εκτελεστής καθυστέρησε χαρακτηριστικά προσπαθώντας να ψαρώσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον διαιτητή να δίνει επανάληψη και άπαντες να αναρωτιούνται τι στο καλό έκανε εκεί ο Γκαγιά...
Ευτυχώς για τον 30χρονο μπακ πάντως, ο Ραμαζάνι ήταν εύστοχος και στη δεύτερη απόπειρά του, με τις Νυχτερίδες να πανηγυρίζουν τη δεύτερή τους νίκη στα τρία τελευταία ματς και να απομακρύνονται από τη ζώνη του υποβιβασμού.
¿Alguien puede explicarme que coño hace gaya en el penalti? 😂🤦🏻♂️ pic.twitter.com/s0ciiiBmZQ— WorldTeam (@WorldTeamOff) March 1, 2026
