Ο Ραμαζάνι ευστόχησε σε πέναλτι για τη Βαλένθια, ωστόσο αναγκάστηκε να το χτυπήσει ξανά λόγω της απίθανης γκάφας του Γκαγιά!

Η Βαλένθια συνέχισε την αναρρίχησή της στη βαθμολογία της La Liga επικρατώντας 1-0 της Οσασούνα εντός έδρας χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραμαζάνι στο 67ο λεπτό. Ένα πέναλτι πάντως που εκτελέστηκε δύο φορές, καθώς η πρώτη ακυρώθηκε ελέω μίας απίθανης γκάφας του Χοσέ Γκαγιά!

Ο έμπειρος αμυντικός... εισέβαλε στην περιοχή την ώρα που ο συμπαίκτης του ετοιμαζόταν να σουτάρει, πιθανότατα λόγω του ότι ο εκτελεστής καθυστέρησε χαρακτηριστικά προσπαθώντας να ψαρώσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, με τον διαιτητή να δίνει επανάληψη και άπαντες να αναρωτιούνται τι στο καλό έκανε εκεί ο Γκαγιά...

Ευτυχώς για τον 30χρονο μπακ πάντως, ο Ραμαζάνι ήταν εύστοχος και στη δεύτερη απόπειρά του, με τις Νυχτερίδες να πανηγυρίζουν τη δεύτερή τους νίκη στα τρία τελευταία ματς και να απομακρύνονται από τη ζώνη του υποβιβασμού.