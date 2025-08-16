Ανήμερα της πρεμιέρας της στη La Liga (16/8, 20:30) η Μπαρτσελόνα κατόρθωσε να εγγράψει στο μητρώο της λίγκας τον 24χρονο πορτιέρε.

Πρεμιέρα κάνει απόψε (16/8, 20:30) στη La Liga η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται στην έδρα της Μαγιόρκα.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν φυσικά να ξεκινήσουν με το δεξί την προσπάθεια για διατήρηση της κυριαρχίας τους στην ισπανική λίγκα και θα το κάνουν έχοντας κάτω από τα δοκάρια το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Ζοάν Γκαρσία. Ο 24 ετών τερματοφύλακας είναι και επίσημα μέλος των Καταλανών, αφού ολοκληρώθηκε η εγγραφή του στο μητρώο της La Liga.

Η νέα πολύμηνη απουσία του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην πλάτη έδωσε το «πράσινο φως» στην Μπάρτσα, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το 80% του μισθού του Γερμανού κίπερ, για την εγγραφή του Γκαρσία.

Όλα κύλησαν ομαλά και ο πρώην πορτιέρε της Εσπανιόλ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Χάνσι Φλικ.