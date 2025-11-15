Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατό του αποκάλυψε ο άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα, Σαμουέλ Ουμτιτί.

Σε ηλικία 31 ετών, ο Σαμουέλ Ουμτιτί πήρε την μεγάλη απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια δίνοντας τέλος στην καριέρα του. Μία καριέρα που είχε πόνο και ταλαιπωρία για τον Γάλλο πρώην κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα, κάτι που τελικά τον οδήγησε στην απόσυρση.

Μιλώντας σε εκπομπή του «RMC», ο Ουμτιτί διηγήθηκε τα κύματα από τα οποία πέρασε από τη σεζόν 2017/2018 και μετά όταν και ξεκίνησαν τα προβλήματα από έναν τραυματισμό στο γόνατό του, για τον οποίο χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Μετά το Μουντιάλ 2018, ήθελα να πάρω λίγο χρόνο για να μάθω ακριβώς τι είχα και να πάρω τις σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία μου. Δεν συμφωνούσαμε απαραίτητα με τον σύλλογο, οπότε αποφάσισα να κοιτάξω αλλού, να δω ειδικούς ώστε ο καθένας να μου δώσει τη γνώμη του. Οι περισσότεροι μου είπαν ότι δεν χρειαζόταν να χειρουργηθώ. Τελικά, η Μπαρτσελόνα άκουσε την επιλογή μου, αυτό που ήθελα», ανέφερε ο πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Γαλλίας το 2018.

«To γεγονός ότι δεν έκανα την αποκατάστασή μου εκεί, δεν σημαίνει κάτι. Όχι, απλά είχα αποφασίσει κάτι άλλο, επειδή αυτό που μου πρόσφερε η ομάδα δεν λειτούργησε. Αλλά τελικά, από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα ρήγμα και οι άνθρωποι άρχισαν να μιλάνε, να λένε πράγματα που δεν ήταν απαραίτητα αληθινά, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο σε μένα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να επιστρέψω.

Κοιτώντας πίσω, ξέρω ότι ψυχολογικά είχα επηρεαστεί πάρα, πάρα πολύ, ίσως και από επεισόδια κατάθλιψης. Υπήρχαν τόσα πολλά… Δεν έβγαινα καν από το σπίτι. Ο κόσμος δεν τα γνώριζε όλα αυτά. Σκέφτονταν ότι αφού δεν δείχνω τίποτα στα social media, σημαίνει ότι δεν κάνω και τίποτα. Αλλά δούλευα πάρα πολύ, έκανα δύο ή τρεις προπονήσεις την ημέρα, είχα πρόγραμμα προετοιμασίας… Ήταν απίστευτο αυτό που έκανα, δεν είχα πραγματικά ζωή, δεν έβλεπα τους φίλους μου. Όταν διάβαζα όσα έβγαιναν στον Τύπο, σκεφτόμουν: “Πώς μπορούν να το πιστεύουν αυτό για μένα; Δεν είμαι έτσι, τα χρήματα δεν είναι αυτά που με κινητοποιούν”. Το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω ποδόσφαιρο», παραδέχθηκε.

🗣️🚨 Samuel Umtiti on his career ending injury with FC Barcelona:



"We weren’t entirely in agreement with the club, so I looked for other options… most specialists told me I didn’t need surgery."



"People blamed me for everything. I didn’t even leave the house. Mentally it… pic.twitter.com/L4bdKQGdJ5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Ουμτιτί πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το 2016, με την οποία κατέγραψε 133 συμμετοχές κατακτώντας επτά τίτλους, ενώ έληξε την καριέρα του ως παίκτης της Λιλ.