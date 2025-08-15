Μπαρτσελόνα: Επίσημη η ανανέωση του Κουντέ έως το 2030
Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση του Ζιλ Κουντέ με τη Μπαρτσελόνα. Οι δυο πλευρές βρίσκονταν εδώ και καιρό σε επαφές για νέο συμβόλαιο, το οποίο ανακοινώθηκε και τυπικά από τους Μπλαουγκράνα με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030.
Ο Γάλλος αμυντικός πάντως είχε φροντίσει να αποκαλύψει πριν από μερικές εβδομάδες την επικείμενη συμφωνία, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15/8). Ο Κουντέ αποτελεί σημαντικό κομμάτι στο παζλ που έχει στήσει ο Χάνσι Φλικ στη Μπαρτσελόνα, αγωνιζόμενος κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας.
Όποτε χρειαστεί ωστόσο ο Γάλλος έχει πάρει θέση και στο κέντρο της άμυνας κι έχει εξελιχθεί σε ένα πολυεργαλείο για τον Γερμανό προπονητή στην οπισθοφυλακή. Την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, με απολογισμό τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ.
Πιο ξεχωριστό highlight φυσικά το γκολ-νίκης που πέτυχε στον τελικό του Copa Del Rey στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν με μακρινό σουτ νίκησε τον Κουρτουά και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ των Καταλανών στην παράταση.
More years.— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2025
Same passion.
Kounde 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/DcsOxN30oF
