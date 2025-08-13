Η La Liga επιβεβαίωσε την σοβαρότητα του τραυματισμού του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την εγγραφή του Ζοάν Γκαρθία μέσω του μισθού του Γερμανού.

Το... σίριαλ γύρω από την εγγραφή του νέου γκολκίπερ, Ζοάν Γκαρθία, στη Μπαρτσελόνα φαίνεται πως φτάνει προς το τέλος του. Και τις πύλες άνοιξε διάπλατα ο ανταγωνιστής του για μια θέση κάτω από τα γκολποστ, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Αν και ο Γερμανός πήγαινε για καιρό κόντρα στους Καταλανούς και δεν υπέγραφε την ιατρική έκθεση γύρω από μέγεθος του τραυματισμό του που θα επέτρεπε στη Μπαρτσελόνα να εγγράψει στο πρωτάθλημα νέες αφίξεις, στο τέλος έκανε πίσω.

Μετά από ένα σίριαλ που κορυφώθηκε με την απόφαση της Μπάρτσα να του αφαιρέσει προσωρινά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Τερ Στέγκεν εξουσιοδότησε το κλαμπ να στείλει την ιατρική έκθεση στη La Liga, η οποία με τη σειρά της επιβεβαίωσε πως πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό στην πλάτη.

Αν και δεν διευκρινίζεται το ακριβές διάστημα της απουσίας του, στη Βαρκελώνη είναι σίγουροι πως θα είναι αρκετό ώστε η La Liga να τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το 80% του μισθού του Γερμανού τερματοφύλακα ώστε να εγγράψουν τον Ζοάν Γκαρθία.

Το τυπικό της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, με τον νέο γκολκίπερ των Καταλανών να ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στη Μαγιόρκα στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.