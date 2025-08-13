Δράμα με αδήλωτους παίκτες στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος κινδυνεύει να έχει μόλις 15 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για την πρεμιέρα της La Liga!

Ταραχώδες είναι το νέο ξεκίνημα του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη. Προτού άλλωστε προλάβει να κάτσει στον πάγκο για επίσημο αγώνα με τη νέα του ομάδα, ο Αργεντινός τεχνικός... πονοκεφαλιάζει για προβλήματα εκτός της σφαίρας επιρροής του που του δένουν από νωρίς τα χέρια. Στην Ισπανία άλλωστε δεν είναι μονάχα η Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει προβλήματα με αδήλωτους παίκτες, καθώς σε παρόμοια - ή μάλλον σε ακόμα χειρότερη κατάσταση - βρίσκεται και το κλαμπ της Ανδαλουσίας.

Κατά την παρουσίαση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη, ο τεχνικός διευθυντής και πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν, τέθηκε ενώπιον των μεγάλων ερωτηματικών που ταλανίζουν τη Σεβίλλη, η οποία μετράει μόλις 15 δηλωμένους παίκτες στο ρόστερ, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της La Liga. Μερικοί εξ αυτών μάλιστα αναμένεται να αποχωρήσουν πριν από το φινάλε των μεταγραφών (όπως ο Χουάνλου για τη Νάπολι), την ίδια ώρα που το κλαμπ δεν έχει καταφέρει να εγγράψει καμία από τις πέντε φετινές προσθήκες του στη La Liga.

Παρόλα αυτά, ο Κορδόν ήταν καθησυχαστικός... «Δεν είναι τραγωδία» τόνισε αρχικά ο Ισπανός, συνεχίζοντας: «Ήρθε η ώρα να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις δύο εβδομάδες που πρόκειται να ζήσουμε, πολύ έντονες και συναρπαστικές. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Δεν επικεντρώνομαι στην Κυριακή ή στην επόμενη εβδομάδα, αλλά στο τέλος του καλοκαιριού, την 1η Σεπτεμβρίου, όταν όλα θα έχουν κριθεί.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη και δυναμική. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, όμως έχουμε ακόμη 15 ημέρες μπροστά μας. Θα πάμε στο Σαν Μαμές έτοιμοι για όλα. Έντεκα εναντίον έντεκα, και είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό. Δεν ανησυχώ, ανυπομονώ. Δεν πρέπει να καθορίζεται η πορεία μας από το πού ήμασταν ή πού βρισκόμαστε τώρα, αλλά από το πού θέλουμε να φτάσουμε» κατέληξε.