Ο Ματίας Αλμέιδα έγινε δέκτης δριμείας κριτικής μετά από αντιπαράθεση που είχε με γυναίκα διαιτητή στον αγώνα της Σεβίλλης ενάντια στην Βαλένθια.

Η Σεβίλλη ταξίδεψε χθες (07/12) στο «Μεστάγια» για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της LaLiga, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με σκορ 1-1. Οι φιλοξενούμενοι αν και προηγήθηκαν στο 58ο λεπτό, δεν κατάφεραν να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο, με τον Ούγκο Ντούρο να «κλέβει» τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90+3.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ματίας Αλμέιδα, όχι τόσο για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για την εικόνα που παρουσίασε ο ίδιος, από τον πάγκο.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, βρέθηκε στο στόχαστρο των επικριτών για μία έντονη συνομιλία που είχε με την βοηθό διαιτητή, Γουαδαλούπε Πόρας. Ο Αργεντίνος προπονητής διαφώνησε με την κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Πέκε, η οποία μάλιστα θα οδηγήσει και στην τιμωρία του Καταλανού και «ξεσπασε» στην διαιτητή που βρισκόταν εκείνη την ώρα δίπλα του, ενώ στην συνέχεια παραπονέθηκε και στον πρώτο διαιτητή του αγώνα, Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, μέσα στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

Βέβαια στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Αλμέιδα έσπευσε να απολογηθεί, τονίζοντας μάλιστα ότι η διαφωνία που είχε με την Πόρας, δεν ήταν προϊόν σεξισμού, ούτε είχε να κάνει με το φύλο της, αλλά πιο πολύ με την ιδιότητα της.

«Μιλάω πάντα με σεβασμό και μου αρέσει να μου φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς ρώτησα τη βοηθό γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα ο Πέκε και μου απάντησε ότι δεν της έδειξα τον απαιτούμενο σεβασμό».

«Έχω τρεις κόρες, μία σύζυγο και μητέρα. Παντα δείχνω σεβασμό προς τις γυναίκες. Μου αρέσει να μου απαντούν με καλό τρόπο. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με το φύλο. Δεν ξεχωρίζω, είμαστε όλοι ίσοι. Στο ποδόσφαιρο είμαστε όλοι ίσοι, όπως και στη ζωή», κατέληξε ο άλλοτε τεχνικός της Ένωσης.