Η Σεβίλλη των Αλμέιδα και Βλαχοδήμου βρέθηκε «αγκαλιά» με το τρίποντο στο «Μεστάγια» αλλά η Βαλένθια της το... χάλασε στις καθυστερήσεις.

Μετά από δύο σερί ήττες, η Σεβίλλη άγγιξε το «αντίδοτο». Αλλά στο τέλος το είδε να γλιστρά μέσα από τα δάκτυλά της. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με βασικό φυσικά τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, έφτασε μια ανάσα από το «διπλό» στο «Μεστάγια», αλλα η Βαλένθια... μίλησε στο φινάλε και της στέρησε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Έτσι, οι Ανδαλουσιανοί συνεχίζουν στη 12η θέση της La Liga, ενώ η ομάδα του Κορμπεράν στη 15η.

Η Σεβίλλη πήρε το προβάδισμα στο 58' από το αυτογκόλ του Ταρέγκα, αλλά δεν κατάφερε να διαχειριστεί και να προστατεύσει αποτελεσματικά το προβάδισμά της, με τον Ούγκο Ντούρο να «χτυπά» στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και να χαρίζει τον βαθμό στη Βαλένθια.

Νωρίτερα, η Έλτσε πήρε σπουδαία νίκη, διαλύοντας με 3-0 την Τζιρόνα εντός έδρας, χάρη (και) στη βοήθεια των... δώρων του Γκασανίγκα. Οι Φρανχιβέρδες έφτασαν στο ευρύ σκορ με δύο τέρματα του Ράφα Μιρ και ακόμα ένα του Βαλέρα και ανέβηκαν στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα.