Το Δ.Σ της Μπαρτσελόνα ενέκρινε ομόφωνα την κατάθεση εγγυητικής επιστολής επτά εκατομμυρίων ευρώ προς τη La Liga προκειμένου να καταφέρει να εγγράψει τους αδήλωτους παίκτες της.

Καθώς η πρεμιέρα της La Liga πλησιάζει, η Μπαρτσελόνα δίνει μάχη με το χρόνο ώστε να προλάβει να έχει όλους τους παίκτες της δηλωμένους στη La Liga για την αρχή της νέας σεζόν στην έδρα της Μαγιόρκα. Οι νέες αφίξεις άλλωστε - Ζοάν Γκαρθία και Ράσφορντ - μαζί με τους Σέζνι και Ζεράρ Μαρτίν παραμένουν ακόμα αδήλωτοι στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς οι Μπλαουγκράνα πασχίζουν να τηρήσουν τις οικονομικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η La Liga.

Με το ρολόι να μετράει αντίστροφα στη Μπαρτσελόνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα και σε λύσεις ανάγκης για να αποφύγουν νέο... σίριαλ, καταθέτοντας κατέθεσαν εγγυητική επιστολή επτά εκατομμυρίων ευρώ για να καλύψουν τις ανισορροπίες στον προϋπολογισμό που.. κατακρημνίστηκε από τα έξοδα που προέκυψαν σε όλα τα τμήματα του κλαμπ.

Όπως έγινε γνωστό, το Δ.Σ της Μπαρτσελόνα άναψε ομόφωνα το πράσινο φως για την παροχή εγγυητικής επιστολής, μέσω της οποίας οι Μπλαουγκράνα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πληρώσουν το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Πρόκειται για μια δίοδο ώστε να αυξηθεί το πλαφόν των μισθών και να επιτραπεί η εγγραφή των τεσσάρων ποδοσφαιριστών που για την ώρα βρίσκονται στον... αέρα. Στη Βαρκελώνη άλλωστε θέλουν να αποφύγουν το περσινό δράμα με τους Ντάνι Όλμο και Πάου Βίκτορ, οι οποίο για μερικό διάστημα παρέμειναν αδήλωτοι στη La Liga, προτού τους επιτραπεί ξανά η συμμετοχή μέσω της παρέμβασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας.

Παρόλα αυτά, η πρωτοβουλία των Μπλαουγκράνα δεν αρκεί.... Αν και πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, οι Καταλανοί ακόμα περιμένουν να λυθεί το πρόβλημα με τις θέσεις VIP του «Καμπ Νόου», αλλά και το πόρισμα της ιατρικής έκθεσης για τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν που μπορούν να τους προσφέρουν τις απαραίτητες οικονομικές ανάσες για να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία.