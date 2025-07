Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν επιβεβαίωσε μέσω ανοιχτής επιστολής στα social media πως θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει πρόβλημα στην πλάτη, μένοντας εκτός για τρεις μήνες.

Χωρίς τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν θα ξεκινήσει τη σεζόν η Μπαρτσελόνα! Μέσω ανοιχτής επιστολής στα social media, ο Γερμανός τερματοφύλακας επιβεβαίωσε τα σενάρια που τον ήθελαν να περνάει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει πρόβλημα στην πλάτη, το οποίο τον ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Ο χρόνος αποθεραπείας του μάλιστα αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, με τον νεοφερμένο Ζοάν Γκαρθία και τον Σέζνι να μάχονται πλέον για τα γάντια του βασικού στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αγαπητοί Culers (σ.σ οπαδοί της Μπαρτσελόνα)

Φοράω τα χρώματα και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα με μεγάλη υπερηφάνεια, είτε μέσα είτε έξω από το γήπεδο, τόσο στις στιγμές επιτυχίας όσο και στις δύσκολες. Σήμερα είναι μια προσωπικά δύσκολη μέρα για μένα.

Φυσικά και αγωνιστικά, νιώθω σε πολύ καλή κατάσταση, αν και δυστυχώς δεν είμαι απαλλαγμένος από τον πόνο. Ύστερα από εντατικές συζητήσεις με την ιατρική ομάδα της Μπαρτσελόνα και εξωτερικούς ειδικούς, διαπιστώθηκε πως ο ταχύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για πλήρη αποκατάσταση είναι η χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Μετά την τελευταία μου επέμβαση στη μέση, επέστρεψα στα γήπεδα έπειτα από 66 ημέρες — σχεδόν δύο μήνες. Αυτή τη φορά, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις μήνες, ως προληπτικό μέτρο, για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Σε συναισθηματικό επίπεδο, με πονάει πολύ που δεν μπορώ να στηρίξω την ομάδα αυτή την περίοδο. Ευτυχώς, η αποκατάσταση είναι διαχειρίσιμη και ο δρόμος της επιστροφής είναι ξεκάθαρος.

Θα σας κρατώ ενήμερους για την πορεία της ανάρρωσής μου και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους, αγαπητοί Culers, που στέκεστε πάντα στο πλευρό μου.

Μην ανησυχείτε — θα επιστρέψω!

Με εκτίμηση,

Μαρκ»

