Άσχημα νέα για τον Τερ Στέγκεν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να χειρουργηθεί, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για απογραφή… και χώρο για τον Γκαρσία.

Ενώ το μέλλον του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν στην Μπαρτσελόνα παραμένει στον… αέρα, καθώς δεν υπολογίζεται ούτε ως βασικός, ούτε καν ως αναπληρωματικός από τον Χάνσι Φλικ, ένα νέο πρόβλημα έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, η σκέψη του να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός πορτιέρε αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στη μέση, το οποίο φαίνεται να τον ταλαιπωρεί ξανά, μετά από μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που μπορεί να τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

| Ter Stegen is considering having SURGERY for his back issues, which could rule him out for several months.



Barça may DE-REGISTER him — allowing Joan Garcia to be registered and creating room for more signings.



