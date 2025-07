Ο Γερμανός κίπερ κάνει προπονήσεις μόνος του στο γυμναστήριο και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παρακολουθεί διακριτικά την κατάσταση, σε περίπτωση ενδεχόμενης αποχώρησης του Έντερσον.

Το μέλλον του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν στην Μπαρτσελόνα παραμένει μετέωρο, αφού ο Γερμανός πορτιέρε δεν υπολογίζεται για βασικός, ούτε καν για τη θέση του αναπληρωματικού από τον Χάνσι Φλικ.

Ο τεχνικός των Καταλανών κατέστησε σαφές στον 33χρονο πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του, ωστόσο ο ίδιος παραμένει ανένδοτος: θέλει να παραμείνει στον σύλλογο, να παλέψει για τη θέση του και ενδεχομένως να τιμήσει όλο το συμβόλαιό του, που εκπνέει το 2028. Πάντως, οι εξελίξεις γύρω από το θέμα... τρέχουν.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκινήσει την καλοκαιρινή τους προετοιμασία από την περασμένη Κυριακή (13/7) και μέχρι σήμερα (17/7) ο Τερ Στέγκεν δεν έχει προπονηθεί καθόλου με την υπόλοιπη ομάδα, κάνοντας μόνος του ατομικές στο γυμναστήριο. Η... δικαιολογία που διαρρέει είναι ενοχλήσεις, ωστόσο τίποτα επίσημο δεν έχει λεχθεί και φαίνεται πως ο Γερμανός με αυτό τον τρόπο θέλει να ασκήσει πίεση στους πρωταθλητές Ισπανίας.

Την όλη κατάσταση πάντως παρακολουθεί διακριτικά η Μάντσεστερ Σίτι, σε περίπτωση που ο Έντερσον αποχωρήσει από το «Έτιχαντ».

🚨 Manchester City are interested in signing Marc-Andre Ter Stegen as a replacement for Ederson!



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/ImZd0EDGu0