Βάσει δημοσιεύματος του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι πρωταθλητές Ισπανίας είναι έτοιμοι να κινηθούν δυναμικά για τον επιθετικό της Γιουνάιτεντ, ο οποίος αποτελεί πλέον τον «νούμερο ένα» στόχο τους.

Η μεταγραφική ενίσχυση της Μπαρτσελόνα, όσον αφορά τα της επιθετικής γραμμής, αποτελεί γρίφο προς επίλυση στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Η διαφαινόμενη απόκτηση του Νίκο Γουίλιαμς κατέληξε σε... ναυάγιο, αφού ο Ισπανος εξτρέμ ανανέωσε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο έως το 2035!

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» στράφηκαν στην περίπτωση του Λουίς Ντίας, με τον Κολομβιανό άσο της Λίβερπουλ να πιέζει τους πρωταθλητές Αγγλίας έτσι ώστε να αποχωρήσει από το Νησί. Ωστόσο, φαίνεται πως ούτε αυτή η υπόθεση θα προχωρήσει.

Όπως αναφέρει στο X ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «Reds» απέρριψαν την προσέγγιση των Καταλανών, που με τη σειρά τους πηγαίνουν πλέον στο... plan C, ονόματι Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός είναι γνωστό πως θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ θέλει «διακαώς» να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπάρτσα. Ο Γερμανός ρεπόρτερ αναφέρει πως είναι πλέον ο «νούμερο ένα» στόχος των «μπλαουγκράνα», με τον Χάνσι Φλικ να έχει δώσει το... ΟΚ και την υπόθεση να προχωράει.

🚨🔵🔴 As revealed on 6 July, the priority for FC Barcelona is Marcus #Rashford. Barca want to try again for Rashford and are prepared to go all-in.



A few weeks ago, Luis #Díaz was priority number one, as reported, but Liverpool rejected the approach. Rashford is now the clear… pic.twitter.com/LL3Kksjqhw