Μακελελέ: «Ο Γιαμάλ θα κερδίσει αρκετές φορές τη ''Χρυσή Μπάλα'', η φετινή αξίζει στον Ντεμπελέ»

Ο άλλοτε άσος των γηπέδων έχρισε ως φαβορί για το φετινό βραβείο τον συμπατριώτη του και παίκτη της Παρί, τονίζοντας πως το μέλλον ανήκει στον Γιαμάλ.

Ακόμη ένας πρώην ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα πίσω του, προστέθηκε στη λίστα εκείνων που αποθεώνουν τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο λόγος φυσικά για τον Κλοντ Μακελελέ, με τον άλλοτε άσο των Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι να τονίζει σε δηλώσεις του πως το wonderkid της Μπαρτσελόνα έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας».

Ωστόσο, όσον αφορά τον φετινό «νικητή», ο 52χρονος που πέρασε για λίγο καιρό και από τα μέρη μας ως τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, έχρισε φαβορί τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

«Θα την έδινα στον Ντεμπελέ (σσ τη «Χρυσή Μπάλα»). Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει το ταλέντο και όλο το χρόνο του κόσμου, θα κατακτήσει πολλές», είπε χαρακτηριστικά ο εμβληματικός χαφ.

