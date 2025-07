Παρά τις διαρροές για «κώλυμα» στη μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς, η Sport αποκαλύπτει πως την προσεχή Παρασκευή (4/7) θα καταβληθεί η ρήτρα του από την Μπαρτσελόνα.

Τελειωμό δεν έχουν οι εξελίξεις που αφορούν την επικείμενη μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς στην Μπαρτσελόνα. Ο νεαρός εξτρέμ που έχει δώσει το «ΟΚ» στους πρωταθλητές Ισπανίας για συμβόλαιο έξι ετών, φερόταν τις τελευταίες μέρες να...αλλάζει κάπως άποψη.

Μέσω του ατζέντη του, ζήτησε εγγυήσεις αναφορικά με την ομαλή εγγραφή του στη La Liga, μη θέλοντας να περάσει όσα έζησαν πέρσι τον Δεκέμβριο οι Όλμο και Πάου Βίκτορ. Έτσι, αρκετά ισπανικά μέσα έκαναν λόγο για «κώλυμα» της μετακίνησης και... επαναφορά του Λουίς Ντίας στο προσκήνιο των Καταλανών.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η Sport, οι «μπλαουγκράνα» έχουν διευθετήσει τα πάντα και είναι έτοιμοι να πληρώσουν τη ρήτρα των 58 εκατ. ευρώ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο την προσεχή Παρασκευή (4/7). Όλα τα ζητήματα λύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ίδιος ο παίκτης φεύγει... άρον άρον από τις διακοπές του, έτσι ώστε να υπογράψει στην Μπάρτσα.

🚨🚨🌕| BREAKING: Barcelona plan to activate Nico Williams’ release clause on FRIDAY!



All the misunderstandings between the club and Nico's camp has been solved! Everything is going in the right direction.



[@sport] 🇪🇸🔥🔵🔴 pic.twitter.com/oYrf9Maxcp