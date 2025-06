Παρότι υπάρχει προφορική συμφωνία των δυο πλευρών, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή ζητά εγγυήσεις σχετικά με την ομαλή εγγραφή του πελάτη του και το deal «κολλάει».

Ανατροπή φαίνεται πως έχουμε στη διαφαινόμενη μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς στην Μπαρτσελόνα. Παρότι παίκτης και «μπλαουγκράνα» έχουν έρθει εδώ και μέρες σε συμφωνία για συνεργασία έξι ετών, το deal φαίνεται να «κολλάει».

Όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo, ο ατζέντης του νεαρού εξτρέμ ζήτησε εγγυήσεις από τους Καταλανούς σχετικά με την ομαλή εγγραφή του πελάτη του, κάτι που δεν άρεσε στη διοίκηση των πρωταθλητών Ισπανίας.

Ο Γουίλιαμς μέσω του εκπροσώπου του ζητάει «σιγουριά» στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θέλει να βιώσει όσα πέρασαν τον περασμένο Δεκέμβρη (2024) οι Ντάνι Όλμο και Πάου Βίκτορ, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει πως έχει εκφράσει κάποιες απαιτήσεις που τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούν να αποδεχθούν στην Μπάρτσα.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις στον 20χρονο, όμως φαίνεται πως ο ίδιος θέλει αυτό να αποτυπωθεί και επί χάρτου. Παράλληλα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο μέσω ανακοινώσεων πιέζει την κατάσταση, μη θέλοντας να επιτρέψει τη μετακίνηση του νεαρού winger στην Βαρκελώνη.

🚨🚨🌕| MAJOR BREAKING: Nico Williams to FC Barcelona is STALLED.



The player, through his agent, is demanding written guarantees for his official registration, conditions that Barcelona considers UNACCEPTABLE at this time.



[@ffpolo] 🇪🇸⚠️🔴 pic.twitter.com/X0PXJO0CNy