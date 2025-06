Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επιστροφή της στο «Καμπ Νου», το οποίο μετά την ολική ανακατασκευή θα γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Πόσοι θα δουν το πρώτο ματς;

Μια μεγάλη ημέρα για τη νέα εποχή της Μπαρτσελόνα πλησιάζει, αφού ο σύλλογος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως «επιστρέφει σπίτι».

Στις 10 Αυγούστου και στο πλαίσιο του φιλικού αγώνα «Τζοάν Γκαμπέρ», οι πρωταθλητές Ισπανίας θα υποδεχθούν την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας, στο πρώτο παιχνίδι που θα λάβει χώρα στο νέο «Καμπ Νου».

Περισσότερο από δύο χρόνια μακριά από την έδρα της, η Μπάρτσα είχε ups & downs, τώρα όμως έχοντας επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας, φιλοδοξεί να πάρει «μπουστάρισμα» από το ανακαινισμένο γήπεδο και να φτάσει στο Έβερεστ της Ευρώπης.

Το «στολίδι» της Βαρκελώνης είναι έτοιμο να ανοίξει και πάλι τις πύλες του, όμως η παρουσία των θεατών δεν θα είναι ολική, καθώς συγκεκριμένα τμήματα του γηπέδου είναι έτοιμα. Υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 φίλοι της Μπάρτσα θα βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ωστόσο, όταν η ανακατασκευή ολοκληρωθεί, το νέο «Καμπ Νου» θα γίνει επίσημα το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα γήπεδο της Ευρώπης, αφού θα μπορεί να φιλοξενήσει 105.000 θεατές!

