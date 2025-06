Ο Νίκο Γουίλαμε φέρεται να έχει δώσει προτεραιότητα στη Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον αποτελεί το φαβορί για την απόκτηση του από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το όνομα του Νίκο Γουίλιαμς επιστρέφει ξανά στην επικαιρότητα για τη Μπαρτσελόνα. Μπορεί το προηγούμενο καλοκαίρι ο «γάμος» τελικά να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, όμως φέτος η κατάσταση ίσως αποκτήσει διαφορετική τροπή.

Μετά το πρώτο ραντεβού άλλωστε στη Βαρκελώνη μεταξύ του αθλητικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, και του ατζέντη του Γουίλιαμς, το χάσμα γεφυρώθηκε και σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που ακολούθησε η Μπάρτσα φαίνεται πως προσπέρασε τον ανταγωνισμό και είναι πλέον το φαβορί για την απόκτησή του.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Sky Sports Germany», το οποίο τονίζει πως τη δεδομένη στιγμή οι Μπλαουγκράνα έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες για να υπογράψουν τον νεαρό αριστερό εξτρέμ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έχει δώσει προτεραιότητα στους Καταλανούς.

Πλέον το μπαλάκι έχει περάσει στα χέρια του προέδρου, Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος αξιολογεί τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας μεταγραφής, καθώς και τον... πονοκέφαλο της εγγραφής του στη La Liga, ο οποίος το προηγούμενο καλοκαίρι αποτέλεσε μεγάλο παράγοντα πίσω από την κατάρρευση της μετακίνησης.

Μπάγερν, Άρσεναλ και Τσέλσι έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά συνεχίζουν να παρακολουθούν την υπόθεση σε περίπτωση που προκύψει μια επανάληψη του περσινού... έργου και το deal «κολλήσει» λόγω οικονομικών θεμάτων.

🚨🔵🔴 BREAKING | FC Barcelona currently have the best chances in the race for Nico #Williams – ahead of FC Bayern, Arsenal, and Chelsea. Important new negotiations have taken place over the past 24 hours!



Joan Laporta is now assessing whether a transfer is feasible and if… pic.twitter.com/LRLcr0iWon