Ανατροπή ενδέχεται να υπάρχει στην υπόθεση του πάγκου της Σεβίλλης, που, παρ'ότι φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ματίας Αλμέιδα, βρίσκεται σε επαφές και με τον Ζεράρδο Σεοάνε της Γκλάντμπαχ.

Σε μάχη για δύο έχει εξελιχθεί η κούρσα για τη θέση του προπονητή στη Σεβίλλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αργεντινή, οι Ανδαλουσιανοί τα είχαν βρει σε όλα με τον Ματίας Αλμέιδα, με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ μάλιστα έτοιμο να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Πελάδο δεν... παίζει μόνος του. Όπως μετέδωσε ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, η Σεβίλλη προχωρά και την περίπτωση του Ζεράρδο Σεοάνε της Γκλάντμπαχ. Ο Ελβετός κόουτς έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους των Ανδαλουσιανών και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε θετικές διαπραγματεύσεις για συνεργασία δύο ετών. Αυτό που μένει να φανεί είναι το σε ποιον από τους δύο εκλεκτούς της θα καταλήξει η διοίκηση της Σεβίλλης.

