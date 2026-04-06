Χαμός στην Ανδαλουσία: Οπαδοί «επιτέθηκαν» σε παίκτες και προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης

Οι οπαδοί της Σεβίλλης «επιτέθηκαν» στους παίκτες και το επιτελείο του συλλόγου, μετά τη νέα ήττα της ομάδας τους, αυτή τη φορά κόντρα στην ουραγό Οβιέδο.

Η Σεβίλλη, μετά την αποχώρηση του Ματίας Αλμείδα, φαίνεται να μην μπορεί να ορθοποδήσει, καθώς χθες (05/04) ηττήθηκε και πάλι στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 1-0 εκτός έδρας από την ουραγό της βαθμολογίας, Οβιέδο.

Όπως είναι λογικό οι εντάσεις στην ομάδα της Αναδαλουσίας έχουν αυξηθεί, με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν εχθές κατά την επιστροφή της αποστολής. Αναλυτικότερα, αρκετοί παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με μια ομάδα μασκοφόρων που τους περίμεναν έξω από το προπονητικό κέντρο. Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, οι παρευρισκόμενοι «εκτόξευσαν» προσβολές και βίαιες απειλές εναντίον των παικτών και της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του συλλόγου, Χοσέ Μαρία ντελ Νίντο Καράσκο.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, περίπου πενήντα άτομα περίμεναν την ομάδα κατά την άφιξή της, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο προπονητικό κέντρο, δημιουργώντας μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Η ασφάλεια χρειάστηκε να παρέμβει για να περιορίσει την κατάσταση και να αποτρέψει τυχόν σωματικές συμπλοκές.

🚨 Recibimiento de algunos aficionados a la plantilla del Sevilla a su llegada al aeropuerto



❌ Gritos de "hijos de p***" y de "Junior muérete"



📹 @IsaacEscalera



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kKWCPoAv7j — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 5, 2026

Τα γεγονότα αυτά εκτυλίχθηκαν με φόντο τις αθλητικές δυσκολίες που περνάει η Σεβίλλη, καθώς βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, με οκτώ αγώνες να απομένουν. Έχει καταφέρει μόνο δύο νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πλέον διαθέτει τη χειρότερη άμυνα της La Liga, έχοντας δεχτεί 50 γκολ σε 30 αγώνες.

Αυτό το επεισόδιο λεκτικής βίας γίνεται ολοένα και πιο συχνό στην Ανδαλουσία. Πριν από δύο μήνες, παρόμοιες σκηνές έλαβαν χώρα στο αεροδρόμιο μετά από μια ήττα στη Μαγιόρκα, αλλά και πριν από ένα χρόνο, όταν ορισμένοι οπαδοί πέταξαν πλαστά χαρτονομίσματα στον πρόεδρο του συλλόγου.