Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ατζέντης του νεαρού εξτρέμ ενημέρωσε τους πρωταθλητές Ισπανίας πως ο παίκτης είναι διαθέσιμος για εκείνους.

Τι και αν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπάγερν Μονάχου. Ο Νίκο Γουίλιαμς επανήλθε για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο προσκήνιο της Μπαρτσελόνα, αφού ο ατζέντης του είχε συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο.

Αν και τα δημοσιεύματα στην αρχή ανέφεραν πως η πλευρά του παίκτη ήθελε να δει τις προθέσεις των «μπλαουγκράνα», εν τέλει προκύπτει πως ο Γουίλιαμς (μέσω του ατζέντη του) θέλησε να καταστήσει σαφές στους πρωταθλητές Ισπανίας πως είναι θετικός στο να μετακομίσει στη Βαρκελώνη φέτος.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν θα κάνει την κίνησή της, ο ποδοσφαιριστής παραμένει και στη λίστα της Άρσεναλ, όμως μετά τις τελευταίες εξελίξεις η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία της και... όπως όλα δείχνουν, το πάνω χέρι για την υπογραφή του.

More on Nico Williams: Barcelona got clear message from the player on being open to joining the club this summer.



Bayern are willing to make an effort, he's still also on Arsenal list while Barça have their chance now.



Athletic are ready to offer new deal if he stays.