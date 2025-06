Ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ αποτελεί πλέον τον απόλυτο στόχο των Βαυαρών, οι οποίοι έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές με την πλευρά του παίκτη.

Ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης αναζητά η Μπάγερν Μονάχου, μετά και τη φυγή του Λιρόι Σανέ για την Γαλατάσαραϊ. Οι πρωταθλητές Γερμανίας εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται όμως πως έχουν καταλήξει σε εκείνη του Νίκο Γουίλιαμς.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο winger της Αθλέτικ Μπιλμπάο αποτελεί την πρώτη επιλογή των Γερμανών για τα εξτρέμ, με ανθρώπους της Μπάγερν να έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ακόμη δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, οι Βάσκοι προτίθενται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο, ενώ η ρήτρα του 22χρονου ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρώ και το «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις θα είναι, σύμφωνα με τον Ιταλό, οι προσωπικές απαιτήσεις του Γουίλιαμς.

