Την τρίτη της μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κατέληξε σε συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτηση του 17χρονου, Φράνκο Μασταντουόνο.

Η Ρεάλ αναδείχθηκε τελικά η μεγάλη νικήτρια στη μάχη για τα... μάτια του Φράνκο Μασταντουόνο! Το wonderkid της Ρίβερ Πλέιτ, μόλις στα 17 του χρόνια θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει να επιδείξει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να κάνουν ουρά για να τον αποκτήσουν.

Πριν από μερικό διάστημα η Παρί Σεν Ζερμέν φάνταζε το μεγάλο φαβορί για να τον πάρει στο Παρίσι, όμως η Ρεάλ μπήκε «σφήνα» στην υπόθεση και κατάφερε να ολοκληρώσει το deal μέσα σε μερικές ημέρες.

Αφού συμφώνησαν αρχικά με τον 17χρονο μεσοεπιθετικό για εξαετές συμβόλαιο, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτει πως οι Μαδριλένοι έδωσαν τα χέρια και με τη Ρίβερ Πλέιτ στα 40 εκατομμύρια ευρώ που θα καταβληθούν σε δόσεις!

Ποσό που κατατάσσει τον Μασταντουόνο ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία από ομάδα της Αργεντινής, με την μετακίνηση του Έντσο Φερνάντες από τη Ρίβερ στη Μπενφίκα να διατηρεί ακόμα τα πρωτεία (44 εκατομμύρια ευρώ).

Η μόνη αμφιβολία πλέον έγκειται στο χρονικό πλαίσιο που ο Αργεντινός θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη, καθώς οι Millionarios παλεύουν να τον έχουν μαζί τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και θέλουν να καθυστερήσουν τη μετακίνησή του στην ισπανική πρωτεύουσα έως τον Αύγουστο.

