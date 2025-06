Η Μπαρτσελόνα γλίτωσε ένα υπέρογκο πρόστιμο για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών, έχοντας πείσει την UEFA να μειώσει το ποσό που της είχε επιβληθεί.

Θετική κατάληξη για την Μπαρτσελόνα είχε το αίτημά της να μειωθεί το ποσό που έπρεπε να πληρώσει ως πρόστιμο για παραβίαση του οικονομικού fair play το 2022. Η UEFA συμφώνησε να το ελαττώσει από τα 60 εκατ. στα 15 εκατ. ευρώ, όπως έκαναν γνωστό τα ισπανικά Μέσα.

Η υπόθεση άνοιξε τρία χρόνια πριν, όταν η Ομοσπονδία βρήκε κάποια παρατυπία στις δηλώσεις των Μπλαουγκράνα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία φάνηκαν ως κέρδη από ζημίες άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η La Liga με τη σειρά της είχε σταθεί στο πλευρό των Καταλανών και του Ζοάν Λαπόρτα, που είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό στην όλη υπόθεση.

Αυτό γιατί η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς είναι ένας σύλλογος που ανήκει στα μέλη του, επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον να κάνει ατασθαλία. Η ομάδα είχε ήδη πληρώσει 500.000 ευρώ και τον περασμένο χρόνο. Έπειτα από συνάντηση του προέδρου των Ισπανών με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν, αποφασίστηκε να μειωθεί μεν το ποσό με την προϋπόθεση ότι τη νέα σεζόν δεν θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη παραβίαση.

❗️UEFA decided to fine Barcelona €60m for using financial ‘levers’ in 2022, arguing they weren’t legitimate operational income.



However, Laporta met with UEFA President Ceferin and managed to reduce the fine to €15m — But only if Barça comply with UEFA and La Liga’s Financial… pic.twitter.com/QrjFCAEAKS