Όπως μεταδίδει η Marca, οι άνθρωποι της «βασίλισσας» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της απόκτησης του Νίκο Γουίλιαμς, πληρώνοντας τη ρήτρα του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τη «βόμβα» των τελευταίων ημερών όσον αφορά το επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι στην Ισπανία έριξε η Marca. Η πασίγνωστη εφημερίδα αποκάλυψε στο εξώφυλλό της πως η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει σκέψεις να πληρώσει τη ρήτρα του Νίκο Γουίλιαμς, με σκοπό να τον πάρει από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Το πασίγνωστο ισπανικό μέσο προέβη σε αυτή την αποκάλυψη, η οποία φυσικά έχει άμεση σχέση με τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ροντρίγκο από τους «μερένγχες», με την Τσέλσι να είναι η πιο... πρόσφατη ομάδα που εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ενώ τονίζει πως η ρήτρα του 22χρονου παίκτη των Βάσκων ανέρχεται στα 58 εκατ. ευρω.

🚨 MARCA COVER:



“Nico BOMB. Real Madrid are SERIOUSLY considering paying his €58M release clause.” pic.twitter.com/UOt3x3Co1x