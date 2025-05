Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η γνωστή ισπανική ιστοσελίδα, η «βασίλισσα» θα ήταν εκείνη που θα έκοβε πρώτη το νήμα της φετινής La Liga, αν το VAR δεν υπήρχε στις ζωές μας.

Μια έρευνα που έρχεται να... ταράξει τα «νερά» στην Ισπανία πραγματοποίησε η Diario AS, η οποία ισχυρίζεται πως χωρίς τη χρήση του VAR, η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν η φετινή πρωταθλήτρια της La Liga, στη θέση της Μπαρτσελόνα!

Η παγκοσμίου εμβέλειας ιστοσελιδα εξέτασε ένα προς ένα τα παιχνίδια στα οποία επενέβη η τεχνολογία και καθόρισε το τελικό τους σκορ, με το αποτέλεσμα όντως να χρήζει την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι νικήτρια της φετινής λίγκας, καθώς θα είχε 88 πόντους (αντί 81 που έχει στην πραγματικότητα), έναντι 80 των Καταλανών (έχουν 85).

Without VAR, Real Madrid would have been La Liga title winners this season with an 8-point gap.



— @diarioas pic.twitter.com/1nzV4zYpIp