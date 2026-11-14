Ιαπωνία - Βραζιλία 3-2: Ο Βινίσιους έβγαλε εγωισμό με δυο γκολάρες, αλλά δεν αρκούσε...
Ο Βινίσιους το πάλεψε, αλλά δεν αρκούσε για τη Βραζιλία. Εν μέσω δριμείας κριτικής, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε δυο εντυπωσιακά γκολ κόντρα στην Ιαπωνία κι έδειξε ξανά το καλό του πρόσωπο, αν και η Σελεσάο στο τέλος γνώρισε την ήττα με 3-2 στις καθυστερήσεις σε φιλική αναμέτρηση στη Σιγκαπούρη.
Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν στο σκορ με 2-0 στο πρώτο εικοσάλεπτο χάρη σε γκολ των Κούμπο (15΄) και Νακαμούρα (19΄), όμως ο Βινίσιους έφερε το ματς στα ίσα με δυο γκολ. Αρχικά στο 33΄έπιασε τρομερή σουτάρα έξω από την περιοχή σημαδεύοντας το παραθυράκι της εστίας, ενώ στο 75΄βρήκε ξανά δίχτυα με μακρινή προσπάθεια με τη βοήθεια του δοκαριού για το 2-2.
Ήταν το τέταρτο γκολ του Βραζιλιάνου σε μια δύσκολη εκκίνηση στη φετινή σεζόν, όμως ακόμα κι έτσι δεν βοήθησε τη Βραζιλία να αποφύγει την ήττα. Στις καθυστερήσεις, άλλωστε, ο Σακαμότο βρήκε δίχτυα και υπέγραψε τη νίκη με 3-2 των Σαμουράι, προκαλώντας εκνευρισμό στη Σελεσάο.
Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, όπου οι Κάρλο Αντσελότι και Ραφίνια αποβλήθηκαν δευτερόλεπτα αργότερα για διαμαρτυρίες ως προς την νομιμότητα του γκολ.
Bruno Guimarães with a spectacular assist to Vinicius https://t.co/k2I0iDpieM— Ben (@theonlyAfcB3n) November 14, 2026
MAIS UM GOLAÇO DO VINICIUS JR PELA SELEÇÃO BRASILEIRA https://t.co/3wKl92O6EC— ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) November 14, 2026
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